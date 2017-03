Job Today aixeca 35 M$ de mitjans de comunicació

“No crec que sigui el mateix tipus de dinàmica d’anar fent rondes i cremant els diners fins a veure com facturar”. Això deia Sergio Balcells, director general de Job Today a Espanya, en una entrevista a l’ARA en què se li preguntava si compartia el model de Wallapop. Sigui com sigui, l’aplicació per trobar feina a través del mòbil va anunciar ahir que ha completat una nova ampliació de capital de fins a 35 milions de dòlars amb què vol fer forta la seva posició a Europa, i suma així 65 milions de dòlars (61,4 milions d’euros) de nova inversió en només un any.

La companyia fundada a Luxemburg i llançada a Barcelona ha tancat aquest acord redoblant la seva aposta pel model media for equity, en què, a canvi de la seva entrada en l’accionariat, els mitjans de comunicació ofereixen espais publicitaris de l’empresa. Si fins ara eren Atresmedia (Grup Planeta) i Channel 4 (un canal britànic) els que havien entrat al seu capital, la nova ronda inclou RTL Germany, German Media Pool i Atresmedia. Es dona la circumstància que la matriu de RTL Germany és accionista minoritària d’Atresmedia i té, a més, interessos en 60 canals de televisió i 31 emissores de ràdio a Alemanya, França, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Hongria o Croàcia.

La prioritat de l’aplicació és irrompre sobretot en el mercat alemany, després que l’empresa hagi tingut un creixement fulgurant des del 2015 a Londres, París, Barcelona i Madrid. A més dels mitjans de comunicació, Job Today també té en el seu accionariat firmes de capital risc com Accel, Felix Capital, Mangrove Capital Partners i Flint Capital.

La força del mòbil

Aquesta aplicació té entre les seves fortaleses el fet d’estar desenvolupada per a mòbil. Fins ara ha atret l’interès de 200.000 empreses i ha processat 35 milions de sol·licituds de feina. Entre els seus clients té McDonald’s, Starbucks, Telepizza, Bershka, Decathlon, Grup Dia, Burger King, AC Hoteles i Manpower.

La seva aparició a Espanya, juntament amb CornerJob, ha colpejat durament una altra start-up del sector com és JobandTalent i ha obligat InfoJobs a adaptar la seva proposta. Malgrat tot, Balcells afirma que el seu principal rival en el reclutament de directius és el currículum en paper.