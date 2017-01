Jordi Guinovart, nou director general de Hartmann Espanya

Canvis al capdavant del fabricant de tiretes alemany Hartmann. Jordi Guinovart serà el nou director general del grup a Espanya en substitució de Marc Pérez Pey, que passa a ser el nou vicepresident d’Europa Occidental i nord d’Àfrica del grup alemany. Segons ha explicat la companyia en un comunicat, els dos nomenaments certifiquen l’aposta que la companyia fa pel mercat espanyol, el quart més important a nivell mundial.

L'any passat Hartmann va facturar més de 110 milions d'euros a Espanya. El grup hi té més de 350 treballadors, amb seu central a Mataró, on també hi ha el centre de competència mundial de desenvolupament i fabricació i on també produeix les populars tiretes, de les quals n'exporta el 90%.

Guinovart, de 48 anys, és llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona i especialista en farmàcia galènica i industrial, MBA per Esade i PDD per Iese. Ha desenvolupat la seva carrera professional a nivell nacional i internacional en el sector farmacèutic. Des de fa 15 anys treballa per al grup Hartmann, els últims 8 com a director de la divisió de farmàcia a Espanya.

El nou director general a Espanya ha remarcat que “l’objectiu és continuar amb la dinàmica positiva de la filial espanyola i seguir creixent en totes les divisions". "Actualment Espanya és el quart país més important per al grup i esperem consolidar el nostre lideratge”, ha afegit.

La companyia també ha anunciat el nomenament de Marc Pérez Pey -fins ara director general a Espanya- com a vicepresident d’Europa Occidental i nord d’Àfrica del grup. Així Pérez amplia la seva responsabilitat internacional a Hartmann per dedicar-se plenament al desenvolupament mundial de la companyia. Enginyer de 42 anys, en fa més de 20 que està vinculat a la companyia. El nou vicepresident ha explicat que “el més important d’aquesta nova etapa és seguir la dinàmica positiva a Espanya i reforçar la posició de lideratge que actualment té el país, el que més factura de la seva regió".

La regió d'Europa Occidental i nord d’Àfrica, que engloba 14 països, és la segona més important de la multinacional, per darrere d’Alemanya, i inclou països com Espanya, Itàlia, el Regne Unit, el Benelux i el nord d’Àfrica, i representa el 20% del total del negoci.