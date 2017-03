Josep Borrell, desimputat pel cas Abengoa

L’Audiència Nacional ha decidit finalment no citar com a investigat (imputat) l’exministre Josep Borrell i la resta de membres del consell d’Abengoa per la seva gestió a l’empresa. La investigació, per ara, se centrarà en els dos principals líders de l’empresa. En una interlocutòria del 2 de febrer a la qual ha accedit Europa Press, el jutjat crida a declarar l’expresident d’Abengoa Felipe Benjumea i l’exconseller delegat Manuel Sánchez Ortega perquè responguin, entre altres acusacions, de les d’administració deslleial i falsejament de comptes.

Al novembre l’Audiència Nacional va admetre una querella contra els consellers de l’empresa, i en un principi va ser admesa. Finalment, però, el jutjat d’instrucció ha decidit dirigir-la exclusivament contra l’expresident i l’exconseller delegat de l’empresa.