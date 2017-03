Juan Roig : "La web de Mercadona és una merda"

Les conferències de premsa són actes on cal mesurar molt bé les paraules pel ressò mediàtic que aquestes poden assolir, i, potser, aquest matí Juan Roig no ha avaluat bé l'impacte de la seva confessió. I és que el president de Mercadona no ha dubtat a reconèixer que la web de la seva cadena alimentària és "vuitcentista", adjectiu que ha reblat amb l'afirmació que "la nostra pàgina web és una merda, ho diuen els clients i així ho dic jo".

Roig, qui ha dut a terme una conferència de premsa per presentar els resultats de 2016, ha explicat que van "a canviar moltes coses perquè el canal de vendes per internet siga rendible". En aquest sentit l'empresari valencià ha admès que la venda per internet tan sols suposa un 1% de la facturació de Merdadona. Tot i això, ha assegurat que confien que el comerç electrònic pugui ser rendible i que en 2018 esperen fer-ho "molt millor".