Jugadors del Barça i el Madrid preparen una immobiliària conjunta, segons 'Cinco Dias'

Alguns jugadors actuals del FC Barcelona i el Reial Madrid s'han unit per tirar endavant una immobiliària que cotitzarà en borsa, segons publica avui el diari 'Cinco Dias'. Aquest rotatiu assegura que els jugadors ja han iniciat la creació d'una socimi (societat cotitzada anònima d'inversió en el mercat immobiliari) en què ja participen o estan interessades estrelles actuals de la Lliga, futbolistes retirats i jugadors d'altres lligues, així com algun tennista espanyol d'elit i altres esportistes professionals a banda d'inversors privats.

Segons les mateixes informacions, la societat conjunta es farà en dues fases: primer comprant actius immobiliaris per consolidar una base de patrimoni i més endavant posant en marxa la creació d'una societat que agrupi aquests actius amb la intenció de treure'n rendibilitat i beneficis fiscals. 'Cinco Días' assegura que la primera fase ja està en marxa i que els jugadors ja haurien adquirit un aparcament, una sucursal bancària i unes oficines a Barcelona -també està ultimant la compra d'un hotel. Les inversions es focalitzaran en actius a Madrid i Barcelona, principalment residencials destinats a lloguer, promoció i locals comercials.

Les socimis són empreses d'inversió immobiliària destinada al lloguer que poden cotitzar al mercat alternatiu borsari i tenen un règim fiscal propi i avantatjós perquè tributen de manera especial en l'impost de societats.

Segons aquest rotatiu l'empresa encara no té un nom oficial. La inversió mínima inicial és de 500.000 euros i tindrà com a objectiu una rendibilitat mínima del 6%. Debutarà en el mercat alternatiu borsari (MAB), on una part quedarà oberta a minoristes (capital flotant). La intenció és aconseguir entre 200 i 300 milions d'euros com a capital i finançar cada operació amb un 50% de crèdits bancaris, cosa que li atorga una capacitat d'inversió d'entre 400 i 600 milions.