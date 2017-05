Juncker s’espolsa la culpa de l’escàndol de Luxleaks

Va ser primer ministre de Luxemburg durant 18 anys i ministre de Finances del país durant 20 anys abans de convertir-se en president de la Comissió Europea. Però Jean-Claude Juncker va negar ahir al Parlament Europeu haver permès o tenir coneixement dels acords que Luxemburg -coneguts com a tax rulings - va signar amb desenes de multinacionals i que els permetia evadir impostos a Europa mitjançant una arquitectura fiscal que comptava amb el vistiplau del Gran Ducat. “Jo mai he negociat cap règim fiscal. Això correspon a les autoritats fiscals”, va assegurar Juncker durant la seva compareixença davant la comissió parlamentària que investiga els anomenats papers de Panamà.

El president de l’executiu comunitari no només es va espolsar la culpa de l’escàndol conegut com a Luxleaks, sinó que també es va autoproclamar abanderat de la lluita contra el frau fiscal i es va dedicar durant una hora i mitja a tirar pilotes fora i destacar amb insistència que, sota el seu mandat, Brussel·les ha fet més avenços que mai contra l’evasió fiscal. Les seves explicacions, però, no van acontentar tothom. “El seu nom està lligat a un sistema pel qual un país va decidir enriquir-se perjudicant els altres gràcies a l’evasió fiscal”, li va etzibar el socialista alemany Peter Simon.

Sense ni immutar-se per l’allau d’acusacions dels eurodiputats, Juncker es va negar a assumir qualsevol responsabilitat política i va insistir que ell no n’estava al corrent. “No crec que s’hagin de buscar responsabilitats polítiques perquè les autoritats no estaven informades de totes aquestes pràctiques. Els primers ministres no ho saben pas tot”, va assegurar davant la mirada incrèdula d’alguns eurodiputats.

Informe d’Els Verds

Un informe del grup parlamentari d’Els Verds revela que Luxemburg, país conegut pel seu secret bancari i considerat un paradís fiscal, va contribuir que la resta d’estats membres deixessin d’ingressar 317 milions d’euros entre el 2005 i el 2014 gràcies a una excepció de la directiva comunitària de fiscalitat de l’estalvi que li va permetre mantenir el secret bancari i la creació d’empreses pantalla. Juncker es va justificar dient que en aquell moment “el món era molt diferent”, i va assegurar que hi havia experts que consideraven que aquesta excepció a la normativa tindria un efecte dissuasiu per a l’evasió d’impostos. Una hipòtesi que no es va complir.

Tot i els intents de convèncer els eurodiputats del seu compromís amb la lluita contra l’evasió fiscal -dilluns es va aprovar la directiva que ell va impulsar des de la Comissió Europea per evitar el frau fiscal a la UE-, Jean-Claude Juncker no va poder evitar reconèixer que no té previst elaborar una llista de paradisos fiscals a la UE similar a la que s’està fent amb els països de fora de la Unió. “No considerem que sigui la nostra feina fer-ho”, va dir.