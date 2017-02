L’Agència Tributària Catalana fa aflorar 360 M€ de frau fiscal

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va detectar un frau fiscal de 360 milions d’euros durant el 2015 i el 2016, és a dir, durant els dos primers anys d’aplicació del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018.

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va explicar ahir en roda de premsa que la quantitat més elevada s’ha detectat en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats amb 145 milions, un 40% del total; seguit de l’impost de successions i donacions, amb 133 milions (un 37%); l’impost sobre patrimoni, amb 59 milions (16%), i els tributs sobre el joc, amb 20 milions (5%).

Descens del frau el 2016

El 2015 va fer aflorar un frau fiscal de 190 milions, i l’any passat, de 170 milions, un descens que es va produir tot i l’increment d’expedients, que va ser de 55.116, un 18% més que els 46.721 del 2015. Segons la Hisenda catalana, aquestes xifres posen de relleu el seu esforç durant l’últim exercici en aquestes actuacions.

Més enllà del balanç de dos anys del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones pràctiques 2015-2018, l’ATC s’ha fixat com a pròxims objectius conèixer la diferència entre els ingressos que pot obtenir Catalunya i els recursos que al final obté. També vol crear una nova seu electrònica, avançar en la recaptació executiva, el subministrament d’informació i tirar endavant el pla de control tributari per al 2017, que investigarà els que localitzen de manera fictícia la seva residència fora de Catalunya. Finalment, es vol combatre l’ús d’estructures societàries per situar bens no subjectes a cap activitat econòmica amb incidència en els impostos sobre successions i donacions de patrimoni.