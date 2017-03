L'Agència Tributària recapta el 2016 un 5% menys en la lluita contra el frau que l'any anterior

L' Agència Tributària va recaptar 14.883 milions d'euros el 2016 en el marc de la lluita contra el frau, segons ha explicat aquest dimarts el director general de l'agència, Santiago Menéndez. Aquesta xifra suposa una caiguda propera al 5% respecte als resultats rècord de l'any 2015, quan Hisenda havia arribat a recaptar 15.664 milions d'euros. Tot i això, el director de l'Agència Tributària ha volgut destacar l'increment del 15% dels resultats obtinguts a través de les operacions de control, que han suposat 1.900 milions més.



Segons les dades presentades aquest dimarts per l'Agència Tributària, que Menéndez ha qualificat de "molt positives" perquè en aquest cas no tenen en compte "expedients singulars", que van ascendir als 2.600 milions d'euros el 2015. Així doncs, segons Menéndez, "descomptant la xifra del 2015 que, per les seves característiques, resulta de difícil repetició en el temps", els resultats són històrics.

El 2012 i 2013 el que va passar és que hi havia sentències del Tribunal Suprem que modificaven certes quantitats. El 2015 la xifra històrica obtinguda era de "caràcter singular" perquè reflectia "actuacions singulars que provocaven una quantitat tan elevada que desvirtuaven el resultat", ha aclarit Menéndez, i ha justificat l'absència d'aquestes actuacions el 2016. D'altra banda Menéndez ha assegurat que "no hi ha sostre" i que malgrat que a nivell comparatiu els resultats del 2015 són inferiors als de l'any anterior, en realitat són millors.

Actuacions contra els lloguers

Un altre dels punts que ha destacat Menéndez és l'increment d'actuacions presencials contra l'economia submergida. Segons el president de l'Agència Tributària s'han realitzat 24.491 actuacions presencials, un 12% més que l'any anterior i de les quals més de 8.100 corresponen a operacions que tenen com a objectiu fer aflorar lloguers de pisos il·legals i que s'haurien incrementat un 49% més que l'any anterior.

Segons Menéndez també s'ha intensificat el setge al frau en operacions de pagament i ús d'efectiu, amb 534 visites, un 75% més que l'any anterior, amb més de 7.263 expedients d'anàlisis de denúncies en relació amb el compliment de la limitació dels pagaments en efectiu.

Menéndez ha puntualitzat que a través de la informació obtinguda d'anuncis 'online', l'Agència Tributària va enviar 21.500 notificacions a l'esborrany d'aquesta xifra de contribuents per notificar-los que havien de declarar els ingressos a través d'aquests lloguers.

Un canvi de tendència

Però on ha volgut prestar especial atenció el responsable de l'Agència Tributària és en la tendència de reducció de deutes pendents de cobrament, que ha baixat per segon any consecutiu però encara en major mesura, ja que els deutes han disminuït en 3.400 milions d'euros, fins als 45.849 milions d'euros, una xifra equivalent a la del 2011 però que encara és el doble d'abans de la crisi.