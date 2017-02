Les comunitats tampoc compliran el dèficit aquest any si Hisenda no actualitza els recursos de finançament

La dècima de més en el límit de dèficit per a les comunitats autònomes que va fixar Hisenda per a aquest 2017 és "gairebé" suficient per garantir que aquestes adminsitracions compleixin a finals d'any. Aquesta és una de les conclusions de l'últim informe sobre les línies fonamentals dels pressupostos o pressupostos inicials de les comunitats autònomes del 2017 publicat aquest dimarts per l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef).



Però malgrat considerar que "és factible" que el conjunt de les comunitats autònomes arribin a aquest 0,6% d'objectiu d'estabilitat, n'hi ha vuit que molt provablement o provablement no ho aconseguiran. En el cas de Catalunya, se situa dins el paquet de les "d'improvable compliment", juntament amb Castella-La Manxa, Navarra i el País Valenci. En el conjunt de les de "molt improvable compliment" hi ha Aragó, Cantàbria, Extremadura i Múrcia.

Però a més, malgrat sostenir que el conjunt de les comunitats sí que compliran perquè el compliment d'unes compensarà el desviament de la resta, aquesta afirmació depèn en gran mesura de que s'actualitzin els recursos del sistema de finançament que depenen del ministeri d'Hisenda i que, hores d'ara, es troben prorrogats. "En cas que aquesta actualització no es produeixi l'Airef considera improvable el compliment del dèfict per al conjunt de les comunitats", explica aquest organisme fiscalitzador dels comptes de l'Estat.

En aquest sentit, l'Airef assenyala que el problema és que les comunitats estan elaborant els seus pressupostos sense saber què ingressaran, una denuncia recurrent des de la Generalitat. Segons l'Airef, les autonomies estan calculant els seus ingressos amb desviacions de fins a dues dècimes. Per això, l'Airef proposta que les mateixes comunitats apliquin retencions de crèdit fins que Hisenda actualitzi els recuros.

Fonts de l'Airef han aclarit aquest dimarts que l'organisme parteix d'aquest escenari d'actualització dels comptes perquè Hisenda ha publicat recentment el seu document d'estratègia fiscal en què preveu una recaptació rècord i, per tant, una millora dels ingressos que "pot permetre que s'actualitzin i es millorin aquests recursos per a les comunitats".



Un dèficit heterogeni i més rigor



En el seu informe, l'Airef continua denunciant "problemes d'interpretació i càlcul per part de les comunitats autònomes", fins i tot "llacunes a l'hora d'introduir certes despeses als comptes", cosa que deriva en la insistència d'aquest organisme que Hisenda "desenvolupi un reglament per solucionar aquests problemes". A més, l'Airef continua recomanant que es fixin objectius de dèficit heterogenis a més de revisar i regular la fixació dels objectius de deute.



De fet, l'Airef considera que és possible actualitzar aquests pagaments fins i tot sense pressupostos a través d'una llei.