L’Ajuntament de la Canonja s’ofereix a salvar la cooperativa

L’Ajuntament de la Canonja s’ha ofert a la cooperativa agrícola d’aquesta localitat tarragonina per adquirir part del seu patrimoni com una de les vies per superar els greus problemes de liquiditat que pateix l’entitat, que han fet que, en els últims dies, els impositors hagin retirat al voltant de mig milió d’euros dels seus dipòsits. Aquesta és una de les vies que s’estudien per evitar que la cooperativa faci fallida, tal com va confirmar l’alcalde del municipi, Roc Muñoz, que confia que en els pròxims dies s’arribi a un acord perquè el consistori adquireixi la seu de l’entitat i el molí, si el preu és “raonable”.

Muñoz, que va reconèixer que no s’esperava que la mala situació de la cooperativa es precipités tan ràpidament, va remarcar que la Canonja té prou capacitat econòmica per assumir aquestes operacions i donar oxigen a la cooperativa. El municipi, que es va segregar de Tarragona el 2010, té en el seu terme municipal importants empreses del sector químic, com BASF, Dow Chemical o Covestro, un fet que fa que els ingressos de l’Ajuntament siguin molt importants.

La situació de l’entitat ha provocat que el departament d’Economia convoqués els representants de la cooperativa a una reunió ahir al matí a Barcelona, en la qual totes dues bandes van analitzar els comptes de l’entitat i les possibles solucions a la crisi. Fonts de la conselleria van assegurar que, al tancament del mes de gener, la secció de crèdit tenia prou liquiditat per “afrontar les oscil·lacions de dipòsit que poguessin tenir”.

Problema de liquiditat

El problema de liquiditat de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de la Canonja es va destapar dijous, després d’uns dies en què els rumors es van estendre pel poble i van provocar que alguns clients en retiressin els diners, segons va avançar La Vanguardia. Davant d’això, la direcció de l’entitat va restringir els reintegraments a quantitats petites. Segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FCAC, hi hauria un centenar d’afectats. En total, la secció de crèdit d’aquesta cooperativa tindria uns 3 milions d’euros en dipòsits. El president de l’entitat, Josep Maria Veciana, es va mostrar confiat que la situació millorarà i va assegurar que “la voluntat és anar pagant-ho quasi tot, o tot el que puguem”.