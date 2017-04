L’Ajuntament del Prat licita més obra a Catalunya que l’Estat

El 28 de març passat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va viatjar fins a Barcelona per anunciar que el seu govern invertirà 4.200 milions d’euros fins al 2020 a Catalunya. Però la realitat és que el pols inversor de l’Estat a Catalunya ha tornat a mínims el primer trimestre d’aquest any, fins al punt que, per exemple, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va licitar més obra pública de gener a març que el govern espanyol. El conjunt d’ajuntaments catalans van licitar gairebé 10 cops més obra pública que l’Estat.

El millor termòmetre per conèixer la voluntat inversora són els anuncis de licitació. La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) en fa un seguiment. Monitoritza tots el anuncis que es publiquen en butlletins oficials. Segons les dades recollides per aquesta entitat, el volum d’obra licitada per l’Estat a Catalunya entre el gener i el maig no arriba ni a 19 milions d’euros. És la quantitat trimestral més baixa en un trimestre des del 2014, fins i tot pitjor que el quart trimestre del 2014, quan només van ser 57,7 milions d’euros. De fet, la xifra d’enguany és un 69% inferior a la del primer trimestre de l’any passat i un 79% inferior a la mitjana trimestral dels últims tres anys.

Fonts del sector de la construcció de l’obra pública indiquen que la caiguda de la inversió podria estar motivada, almenys en part, pel cicle electoral. El PP va aconseguir finalment formar govern i, normalment, a l’inici d’una legislatura és quan menys obra es licita. El volum puja cap a mitjans del cicle electoral, per poder tallar la cinta de les inauguracions quan s’acosten les eleccions. Un altre factor que hi podria influir, indiquen les mateixes fonts del sector, és la falta de pressupostos generals de l’Estat. El govern espanyol ha aprovat el projecte de pressupostos, que ara estan en tramitació parlamentària.

Però la baixa licitació d’obra per part de l’Estat el primer trimestre del 2017 a Catalunya forma part d’una tendència que ja ve de lluny. Des de l’inici de la crisi la licitació d’obra pública estatal a Catalunya no ha deixat de caure. El 2007 es van licitar 2.636 milions d’euros. Els anys següents la xifra va anar baixant fins a arribar a un mínim de 172 milions el 2012. Els anys posteriors hi va haver una lleugera recuperació fins a arribar a 479 milions el 2014, però el 2015 va tornar a baixar fins a 317 milions i el 2016 encara més, fins a 283 milions.

Organismes autònoms

Però, a més, la licitació d’obra que ha fet l’Estat el primer trimestre és enganyosa. Entre les seves obres hi ha les d’organismes com els ports de Barcelona i Tarragona o Aena -l’empresa que gestiona els aeroports-. Les autoritats portuàries i Aena -que fins i tot cotitza a borsa- tenen pressupostos propis i financen les seves inversions amb els seus propis recursos (o endeutament), que no procedeixen dels pressupostos generals de l’Estat.

Així, si dels 18,7 milions d’obra que va licitar l’Estat a Catalunya de gener a març se’n resta la inversió d’Aena i els dos ports d’interès general, queda en 7,7 milions. Per fer-se’n una idea, l’Ajuntament del Prat va licitar obres per valor de 16,5 milions en el mateix període; el de Tarragona, per 15,2 milions, i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, per 6,9 milions. De les 40 primeres obres licitades a Catalunya del gener al març, la primera de l’Estat en valor ocupa el lloc número 14. Són 4,6 milions d’euros del port de Barcelona per urbanitzar l’estació marítima. La següent ja ocupa el lloc número 25 al rànquing, i són 2,4 milions d’euros de Renfe per millorar els accessos a l’estació de Manresa.

La baixa licitació d’obra per part de l’Estat contrasta amb el comportament de les altres administracions. El primer trimestre la Generalitat va licitar 90,8 milions, xifra que és un 156% superior al mateix trimestre de l’any passat, i un 2% superior a la mitjana trimestral dels últims tres anys.

En el cas del conjunt d’administracions locals catalanes, la licitació el primer trimestre va pujar a 179,1 milions, un 103% més que en el mateix trimestre de l’any passat i un 14% més que la mitjana trimestral dels últims tres anys. L’impuls inversor dels ajuntaments, que són l’administració que més obra licita, i de la Generalitat, ha fet que el total d’obra pública licitada a Catalunya el primer trimestre hagi arribat als 288,7 milions d’euros, un 57% més que el mateix trimestre de l’any anterior.