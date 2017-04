Condemnen a dos anys i mig de presó l'expresident de La Seda

L'expresident de La Seda de Barcelona, Rafael Español, ha aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia i l'acusació particular pel qual ha acceptat una pena de dos anys i mig de presó per desviar 4,3 milions d'euros. Segons la sentència, la secció sisena de l'Audiència de Barcelona el considera autor d'un delicte continuat d'apropiació indeguda en concurs medial amb un delicte continuat de falsedat documental, i a més de la pena de presó, imposa una multa de 15.000 euros.

Per aquests fets el tribunal ha condemnat també el treballador de la històrica química catalana Joaquín Francisco García Carpinell a un any i 11 mesos de presó i una multa de 13.500 euros, i a quatre acusats més a penes d'entre un any i mig i deu mesos de presó.

La Seda, una història de supervivènciaLa sentència considera provat que Español i García Carpinell van aprofitar que eren administradors i representants a La Seda i en altres mercantils com 'Polimeros Pet', 'Netco', 'VK Import' i 'Emme', per aparentar la producció de tones d'un producte termoplàstic i la seva posterior venda per "desviar fraudulentament" diners. Així, van simular diverses operacions mercantils a Rússia o Tunísia amb empreses de la seva òrbita com les anteriorment citades, generant un perjudici a l'empresa d'uns 4,3 milions d'euros.

Segons el tribunal, existeix "una correspondència gairebé absoluta" entre les tones de 'Pet Sedapet SP-04' fictíciament produïdes a la planta de la Seda al Prat de Llobregat (Barcelona) i que van ser comptabilitzades com a reals i les que aparentment van ser transportades a Rússia i Tunísia.

Español ja va ser condemnat el juny del 2015 a un altre any i un mes de presó i una multa de 700.000 euros per haver saquejat l'entitat entre 2000 i 2004, en aquest cas també després d'un pacte amb Fiscalia que li va permetre rebaixar sensiblement la pena de 27 anys i mig de presó que en principi reclamava el Ministeri Públic.