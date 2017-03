L'Audiència de Madrid reobre la causa contra Rato per irregularitats en la facturació de conferències

L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat al magistrat Antonio Serrano, que ja investiga el patrimoni de l'exvicepresident del govern espanyol, que reobri la causa sobre la facturació de les col·laboracions de Rodrigo Rato en qualitat de conferenciant. Aquesta causa havia estat arxivada al novembre perquè s'entenia que els fets havien prescrit, però ara l'Audiència ha estimat el recurs de la fiscalia, que considera que l'exercici de l'any 2012 no ha prescrit perquè supera el llindar de 120.000 euros a partir del qual el frau fiscal es considera delicte.

La fiscalia exposa que la investigació per presumptes irregularitats en el patrimoni de Rato i el registre del seu domicili i les seves oficines interrompen la prescripció dels fets denunciats. L'operació investigava la col·laboració de Rato amb BCC, una empresa de consultoria que va rebre un total d'1,66 milions d'euros i a la qual facturava conferències impartides entre 2007 i 2014 a través de la societat mercantil Arada.

Hisenda investiga l'entramat de societats de Rato

Aquest novembre el jutge Antonio Serrano Arnal va decretar que s'arxivés aquest cas perquè va considerar que el presumpte delicte fiscal de l'exercici 2009 havia prescrit. Però l'Audiència té ara en consideració indicis que podrien elevar el frau a una quantitat superior als 670.000 euros només l'any 2012. La sala considera que és un delicte penal perquè les dades utilitzades per a la liquidació de l'IRPF es van declarar "malament" a través d'una "actuació d'ocultació de la realitat". Així doncs, el també exministre no només no va pagar sinó que va utilitzar un "engany".

A més, la interlocutòria menciona altres "presumptes comportaments defraudadors" en referència a la desena de grans negocis que utilitzava l'exdirector gerent de l'FMI.

A banda de BCC, aquesta causa es refereix també a l'època en què Rato va facturar 730.000 euros com a assessor de Telefónica a través de la societat Arada, que no va tributar perquè va declarar pèrdues. Una altra de les peces d'aquesta investigació, que sí que es troba més avançada, és la que investiga el cobrament de comissions de Publicis i Zenith, empreses encarregades de publicitar el llançament de la marca de Bankia i gràcies a les quals Rato hauria cobrat 833.000 euros procedents d'Albisa Inversions.