L'Audiència Nacional investiga directius del Santander i BNP per la llista Falciani

El magistrat de l' Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar en qualitat d'investigats per delicte de blanqueig de capitals a set directius del Banco Santander i tres de BNP Paribas, a la peça sobre entitats financeres del cas de la llista Falciani.

El titular del jutjat central d'instrucció número 5 els cita a declarar els propers dies 12, 13 i 14 de juny després d'analitzar la documentació aportada en els registres realitzats a les dues entitats el juny de l'any passat. La decisió arriba també després d'estudiar els informes dels pèrits inspectors del Banc d'Espanya sobre les actuacions de l'entitat suïssa HSBC Private Bankia Suïsse, respecte als moviments de fons dels seus clients amb residència a Espanya.

El Suprem accepta per primer cop la llista Falciani com a provaAquests requeriments dels jutges es refereixen a "determinats comptes corrents" arrel de la investigació oberta per l'anomenada 'llista Falciani', la llista que va revelar l'informàtic Hervé Falciani amb els noms de 13.000 titulars de comptes no declarats al banc suís HSBC i, per tant, sospitosos d'evasió fiscal.