L'Audiència Nacional imputa la cúpula d'HSBC per la llista Falciani

La informació aportada per Hervé Falciani, l'ex informàtic del banc suís HSBC que va destapar una llista de 130.000 presumptes evasors fiscals ha provocat la imputació de la cúpula d'aquesta entitat per part de l'Audiència Nacional. El jutge José de la Mata ha citat aquest dijous a declarar els responsables de l'entitat entre 2006 i 2007 en considerar que les dades aportades per Falciani posen de manifest que HSBC col·laborava en la "repatriació i sortida de fons depositats a l'entitat suïssa amb la intenció d'ocultar-los a l'Erari Públic espanyol per persones investigades per Hisenda".

Així, De la Mata cita a declarar fins a set directius d'HSBC durant aquell període, entre els quals hi ha l'aleshores president del Consell d'Administració, els dos c onsellers delegats el 2006 i el 2007, el director general i tres altres directius responsables de diverses àrees vinculades amb l'àrea Iberia.

La imputació arriba el dia després que el mateix jutge decidís citar a declarar els màxims responsables de prevenció de blanqueig del Banco Santander entre 2005 i 2015, entitat que juntament amb BNP Paribas va col·laborar amb HSBC per presumptament facilitar aquest blanqueig de capitals a través de moviments interns als seus comptes.

Val a dir que en la citació el jutge assenyala que si bé les dades facilitades per la llista Falciani apunten a aquestes irregularitats a partir del 2006, hi ha indicis que es van continuar produïnt aquests moviments posteriorment.