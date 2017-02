L'Estat ja acumula prop de 200 milions en indemnitzacions a gasistes per limitar el preu del butà

Són més de 197 milions d'euros. Aquest és l'import de la factura que l'estat espanyol ha de pagar en concepte d'indemnització a Repsol Butà i Cepsa per haver aplicat una ordre ministerial el 2012 que fixava la venda de preu màxim de la bombona de butà. Els últims 46 milions s'han afegit aquest dilluns a una factura que ja superava els 150 milions d'euros en indemnitzacions només a Repsol, després que el Tribunal Suprem ha confirmat que avala la decisió de l'Audiència Nacional i força l'estat espanyol a pagar aquest import a Cepsa.

El 2012 el Tribunal Suprem va anul·lar l'ordre ministerial del 2009 en què es fixaven els preus màxims de la venda de la bombona de butà. Un cop anul·lada, Repsol i Cepsa van argumentar que l'aplicació d'aquesta normativa els havia perjudicat i van portar el cas als tribunals. Fa una setmana es va donar a conèixer una segona la sentència del Tribunal Suprem que donava la raó a Repsol Butà i condemnava l'Estat a compensar la companyia amb 109 milions d'euros per aplicar la llei entre 2010 i 2011. A més, però, cinc dies abans el mateix tribunal ja havia condemnat l'administració a pagar 42 milions a Repsol pel mateix motiu, en aquest cas per l'aplicació de la normativa el 2011 i el 2012 i en concepte de responsabiliat patrimonial.

Aquest dilluns ha estat el torn de Cepsa, que, amparada per la mateixa jurisprudència, rebrà una indemnització de 146,5 milions d'euros de l'adminsitració després que el Suprem hagi desestimat el recurs presentat per l'advocat de l'Estat i confirmi una altra sentència de l'Audiència Nacional. Amb aquest import quedarien compensats els danys patits per l'empresa després de caluclar els ingressos que hauria obtingut si hagués estat en vigor l'anterior preu màxim i tenint en compte la situació d'oligopoli del sector i els interessos.

El Suprem considera que l'actualització dels preus del butà "va ser incorrecta i poc raonable" i que, si bé el govern espanyol "pot imposar en casos concrets el deure de suportar el dany", aquesta obligació "no pot admetre's com a raonable un preu regulat que imposa als subministradors la venda a pèrdues durant un període prolongat de temps". Segons el tribunal, doncs, l'Estat va "vulnerar el principi de proporcionalitat en la intervenció píublica en la fixació específica de preus màxims que s'havia acordat".