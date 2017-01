L’Estat porta al TC la sentència sobre el bo social

El govern espanyol recorrerà aviat davant el Tribunal Constitucional la sentència del Tribunal Suprem que va tombar el finançament del bo social (el descompte que s’aplica en la factura elèctrica a col·lectius vulnerables) i que obliga l’Estat a tornar a les grans elèctriques uns 500 milions d’euros, segons van confirmar ahir fonts oficials.

L’executiu ja havia recorregut la sentència davant el mateix Tribunal Suprem, que va ratificar la seva decisió. El consell de ministres va aprovar el 23 de desembre passat un reial decret amb el nou model de finançament del bo social i una reforma de la llei del sector elèctric per impedir que es talli el subministrament a les llars “extremadament vulnerables”.

Segons aquest nou model, el bo social serà finançat ara per totes les comercialitzadores, i no només per les grans companyies integrades, que desenvolupen activitats de producció, distribució i comercialització. D’aquesta manera, el cost del bo social -uns 200 milions a l’any- passarà a ser finançat per un nombre més gran d’empreses, encara que el gruix seguirà recaient en les tres grans (Endesa, Iberdrola i Gas Natural) per les seves quotes de mercat. El Suprem va anul·lar el 26 d’octubre passat el règim de finançament del bo social perquè anava contra les normes de la Unió Europea, ja que només el finançaven les grans companyies integrades del sector.

Un mes després, el govern va plantejar un incident de nul·litat contra la sentència del Suprem, que va ser rebutjat per la sala contenciosa administrativa de l’alt tribunal al desembre.