L’Estat torna a actuar a cop de decret, ara contra la inflació

Davant d’un problema, un decret. És l’esquema d’actuació del govern de Mariano Rajoy des que ha engegat aquesta legislatura. L’últim exemple el vam tenir ahir, amb l’aprovació del decret llei que desvincula la revisió dels preus dels serveis públics de l’índex de preus de consum (IPC), és a dir, la inflació. Abans, va ser el decret llei que aprovava el mecanisme extrajudicial de devolució de les clàusules terra després d’una sentència europea que hi obligava. També hi va haver la promesa d’intervenir el mercat elèctric davant la forta pujada del preu de la llum. I abans encara, els canvis fiscals de Montoro per complir a corre-cuita amb les exigències pressupostàries de Brussel·les.

A primera vista, l’anunci d’ahir del ministeri d’Economia busca que escalades de preu tan impopulars com les de l’electricitat d’aquest últim mes no repercuteixin en els preus del sector públic i provoquin “brots inflacionistes”. Però, a la pràctica, quins són els preus del sector públic i com afecta les butxaques dels ciutadans? Segons prometen els càlculs del ministeri, la mesura permetrà que les famílies espanyoles s’estalviïn fins a 700 milions d’euros l’any. Però a un portaveu del mateix ministeri se li feia difícil ahir posar exemples de com es traduirà això a la pràctica per als usuaris. Segons el portaveu “la mesura afecta totes les contractacions del sector públic”, és a dir, que només implica les empreses que siguin adjudicatàries d’un servei públic o d’una concessió, com ara neteja, construcció, transport o peatges. La revisió pot ser a l’alça o a la baixa i no es farà amb una periodicitat determinada com fins ara, sinó que s’haurà de negociar en cada cas.

Un impacte relatiu

Amb aquest reglament, les empreses que participin en un concurs públic i actualitzin el preu del seu servei, hauran de fer-ho en funció dels seus costos de producció i no de l’IPC. “L’ús indiscriminat i massiu de l’actualització dels preus amb l’IPC en segones rondes fa permanent la inflació i perjudica la competitivitat”, van explicar ahir fonts del ministeri d’Economia. Però l’afectació final a les butxaques és relativa, ja que la majoria dels preus públics ja estan regulats o congelats.

D’entrada, la mesura busca que es deixi d’indexar, és a dir, que els preus no es revisin periòdicament en funció de l’IPC sinó que només es recalculin quan realment augmenten els costos de producció. Però aquest decret, que ja havia entrat en vigor però que “no s’havia desplegat completament per l’entrada del govern en funcions”, neix amb excepcions importants: el preu de l’energia, determinats contractes de gran inversió que triguen més de cinc anys a amortitzar-se i arrendaments públics no estaran afectats.

En aquests tres casos el preu tampoc es vincularà directament a l’IPC, sinó a un índex específic que recull els costos de la producció de cada servei, que es fixaran al contracte i que preveuen limitacions a l’hora de repercutir els costos salarials. Així, el que queda més clar en aquest sentit és que una empresa que proporcioni un d’aquests serveis públics no podrà repercutir una pujada salarial superior al que pugin els sous del sector públic en el valor del seu producte o servei. Per exemple, en una concessió d’una gran obra pública sí que es podrà revisar el preu si s’encareix -per exemple- l’acer, però els treballadors no podran veure revisat el seu salari a l’alça per sobre del que pugin els sous dels funcionaris, excepte si l’empresa n’assumeix l’increment. Pel que fa als lloguers públics, l’INE treballa en un índex de preus de lloguer d’oficines, però mentrestant continuaran revisant-se en funció de l’IPC. Al sector privat, els lloguers no es veuran afectats per aquesta normativa si al contracte hi consta que s’han de revisar amb l’IPC. Si no, s’actualitzaran amb l’índex de garantia de competitivitat, que mostra el diferencial entre la inflació europea i l’espanyola.

Amb tot, es tracta d’un altre decret amb molta lletra petita que arriba just després que es disparin les alarmes per l’escalada de preus de la llum i que hagi revifat la por a una inflació descontrolada.