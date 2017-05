L'Estat apuja al 20% l'ajuda als joves que comprin un pis

El nou Pla d'Habitatge de l'Estat per al període 2018-2021 tindrà línies d'ajuts específics per a joves de menys de 35 anys, per a majors de 65 anys i per a persones que es vegin afectades per desnonaments, sempre que, en tots els casos, tinguin uns ingressos anuals inferiors a tres vegades l' Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), és a dir 19.170,39 euros anuals si es perceben 12 pagues o 22.365,42 euros a l'any si es cobren 14 pagues.

Es tracta de tres de les principals novetats del pla, centrat en l'habitatge de lloguer, segons ha informat aquest dijous el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. Així, pel que fa als joves, podran comptar amb un ajut per pagar fins al 50% del lloguer d'un pis i de fins al 20% del preu de l'habitatge que comprin (amb un màxim de 10.800 euros) .

Per a això, hauran de tenir menys de 35 anys i cobrar menys de tres vegades l'Iprem. L'ajuda al lloguer es rebrà per a pisos amb rendes de fins a 900 euros al mes, de manera que s'augmenta el marge enfront del límit de 600 euros fixat en l'anterior pla.

Pel que fa a les persones afectades per desnonament, comptaran amb fins a 400 euros al mes per pagar un lloguer, sempre que la renda del pis no superi aquest mateix preu. No obstant, en aquest cas, els pisos procediran d'un banc de residències que Foment negocia conformar amb pisos buits procedents de Sareb (el 'banc dolent') i les entitats financeres.

La gent gran podrà comptar amb ajudes per pagar fins al 50% del lloguer o bé de fins a 200 euros mensuals per atendre el pagament de factures de subministrament (aigua, llum, gas o de comunitat). Per a això, hauran de tenir més de 65 anys i cobrar una pensió que tampoc superi tres vegades l'Iprem. En aquest cas, el programa es complementa d'ajudes a organismes públics i empreses privades per a la construcció d'habitatges de lloguer destinats específicament per a gent gran.

Els joves i els majors podran comptar amb aquests ajuts durant un període màxim de tres anys, que serà de dos anualitats per al cas d'afectats per desnonaments.

La rehabilitació, amb especial atenció a l'eficiència energètica, serà l'altre gran pilar del pla, que el Ministeri de Foment ha dissenyat a partir del procés de col·laboració que el juliol de l'any passat va obrir amb les comunitats autònomes, que han enviat gairebé 250 propostes.