L’Estat rebutja les peticions dels productors catalans i avala l’expansió del cava extremeny

260x366 Interior de les caves Recaredo, un celler de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). / XAVIER BERTRAL Interior de les caves Recaredo, un celler de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). / XAVIER BERTRAL

El cava català ha perdut una batalla contra el d’Extremadura. Segons va confirmar ahir a l’ARA el ministeri d’Agricultura, el govern espanyol ha donat la raó a les caves extremenyes, que volien ampliar la seva producció per sobre del que desitjava el Consell Regulador del Cava, amb seu a Vilafranca del Penedès, partidari de limitar la superfície de cultiu. Aquest òrgan –dirigit per les grans empreses catalanes del sector– va sol·licitar al ministeri que limités l’autorització per fer noves plantacions de vinya a només 168 hectàrees. Una petició que no va agradar als productors d’Extremadura, que consideren que això limitaria les seves opcions de créixer. Finalment, el ministeri ha optat per rebutjar la petició del Consell Regulador i, per tant, ha donat la raó als productors extremenys.

El president del Consell Regulador, Pedro Bonet, va recordar a aquest diari que el ministeri no donarà a conèixer la seva resolució en ferm fins a l’1 de febrer, però el ministeri va confirmar que la decisió ja està presa.

La petició del Consell Regulador del Cava considerava que augmentar la superfície d’explotació comportaria una pèrdua de qualitat del cava i en faria baixar el preu. Justament, aconseguir apujar el preu de les ampolles i treure’s de sobre l’etiqueta de beguda barata és el gran repte a què s’enfronta ara el sector. La petició anava acompanyada de dos informes, un de la Universitat de la Rioja i un altre de la Universitat Rovira i Virgili, que també recomanaven mantenir la superfície per no devaluar el producte.

Tot l’enrenou ve per l’entrada en vigor, des de l’1 de gener, d’un nou sistema europeu per autoritzar les noves plantacions de vinya. Segons la normativa comunitària, els estats membres podran augmentar en un 1% la superfície dels conreus, que en el cas d’Espanya equival a 9.500 hectàrees. Aquesta és l’ampliació dels cultius que reclama Extremadura, però el Consell comptava amb una eina de bloqueig. La legislació també permet a les DO limitar les autoritzacions “sempre que es complissin determinats criteris objectius”. Aquest és el filtre que els productors catalans no han aconseguit superar, ja que des del ministeri asseguren que “no existeix cap risc per a aquesta denominació” en cas que s’incrementin les plantacions.

Aquesta disputa entre productors havia arribat fins i tot al terreny polític. El president d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va prendre-hi partit i a finals de desembre va anunciar que faria tot el possible per paralitzar la petició catalana. En aquest sentit, el president autonòmic es va arribar a reunir amb la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, per convèncer-la de no posar límits al creixement del cava extremeny. Després de la reunió, Fernández Vara va assegurar que la ministra es va mostrar “receptiva”.

Sense límits geogràfics

Encara que una gran part de la producció de cava de l’Estat es concentra a Catalunya, la DO d’aquest producte no té una frontera establerta. El cava es considera supraregional i, per tant, hi ha determinades poblacions fora del Principat que també en produeixen. En el cas extremeny només es fa en un sol municipi: Almendralejo (a Badajoz). Aquesta ciutat de més de 30.000 habitants compta amb quatre cellers amb DO cava, que van produir uns 3,5 milions d’ampolles el 2015.