L'Estat haurà d'indemnitzar amb 42 milions d'euros Repsol i 1 milió Disa

El Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a indemnitzar amb més de 43 milions d'euros les petrolieres Repsol i Disa per haver fixat un preu màxim de la bombona de butà que estava per sota dels costos de producció, amb la qual cosa les petrolieres venien el gas amb pèrdues.

Les sentències es basen en dues resolucions del govern espanyol de l'any 2011 (quan governava el socialista José Luis Rodríguez Zapatero) i una del 2012, quan ja governava el PP, en que es fixaven els preus màxims de venda dels gasos liquats del petroli (GLP) en envasos de més de 8 quilos.

Aquestes resolucions van ser posteriorment anul·lades per l'Audiència Nacional en diverses sentències, però aquest organisme va denegar la indemnització que reclamaven les petrolieres, que van presentar un recurs davant el Tribunal Suprem, que ara els ha donat la raó.

El Suprem entén que "no es pot admetre com a raonable un preu regulat que imposa als subministradors la venda a pèrdua durant un període llarg de temps" i considera que es va vulnerar el principi de proporcionalitat en la intervenció pública de la fixació específica dels preus màxims dels GLP que, a més, després es va anul·lar.

Per a l'alt tribunal hi ha un dany patrimonial a les companyies per aquesta decisió del govern espanyol. Destaca a més el tribunal que es fixaven uns preus per sota del cost en un producte que, per manca de competència, era difícil que pogués entrar-hi algun altre operador.

El Suprem considera que "l'actuació de l'administració en les resolucions impugnades sobrepassava els límits del que és raonable i és ponderat, i es vulnerava, a més, el principi de proporcionalitat, per la qual cosa no es pot excloure la antijuridicitat d'un dany que ha quedat acreditat".

Respecte a Repsol, el Suprem ha dictat dues sentències. En una li reconeix el dret a cobrar, pels preus màxims fixats per al primer trimestre del 2011, un total de 18,8 milions d'euros, a més dels interessos legals. En la segona sentència li reconeix el dret a cobrar 23,2 milions, més els interessos, pels preus màxims fixats per al segon trimestre del 2012.

En el cas de Disa, la petroliera controlada per Demetrio Carceller, el Suprem ordena que l'Estat li pagui 1,050 milions pels preus màxims fixats per al tercer trimestre del 2012.