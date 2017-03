L'Estat admet que el procés no té cap impacte en les inversions estrangeres a Catalunya

" No veiem que les inversions estrangeres a Catalunya estiguin afectades per cap procés de cap tipus". Així de clara ha estat la secretària d'estat de Comerç, Maria Luisa Poncela, aquest dimarts en un esmorzar informatiu presentat pel ministre d'Economia, Luis de Guindos, i organitzat per Nueva Economia Forum. Poncela ha deixat clar que " es parla molt de Catalunya però quan mirem les xifres tot això no té cap impacte".

Aquesta alt càrrec del ministeri d'Economia ha explicat que Catalunya suposa el 25% de les exportacions de tot el sector exterior espanyol i ha aclarit que ha estat així tradicionalment i "ho continuarà sent". A més, davant la pregunta sobre quina opinió li mereix que Madrid rebi més inversió estrangera que Catalunya (tal com han revelat les últimes dades publicades pel mateix ministeri), la secretària d'estat ha assegurat que " Catalunya continua tenint el mateix atractiu que fa uns anys" i ha apuntat a l' efecte capitalitat com una de les causes: "És cert que Madrid té un efecte seu especialment rellevant, però no estem observant desviacions de seus en cap moment".

Les xifres tomben la teoria de la fuga d'empreses pel procés

En aquest sentit, Poncela ha dedicat part del seu discurs a argumentar que Espanya ja s'ha consolidat com una potència exportadora i que l'evolució positiva del sector ja no és un fet conjuntural sinó estructural.

Els horaris comercials

En ser preguntada sobre la liberalització dels horaris comercials i el seu impacte a Catalunya, Poncela ha dit: "Ja no és moment de debatre els horaris comercials, perquè ja no competim amb les grans superfícies sinó amb la venda 'online'". Poncela ha reiterat que ja s'estan donant casos en què plataformes com Amazon han tancat acords amb mercats locals per distribuir els seus frescos a través d'internet.

Revisió a l'alça de tots els indicadors a les portes dels pressupostos

D'altra banda, a l'entrada de l'acte, el ministre De Guindos ha pujat al carro que ahir va engegar el seu homòleg al ministeri d'Hisenda quan va assegurar que Espanya rebaixaria encara més el dèficit públic el 2016, fins al 4,3% (Brussel·les exigeix un 4,6%). Així, el ministre d'Economia ha assegurat que el govern actualitzarà el quadre macroeconòmic d'aquest any i hi incorporarà una aportació del sector exterior més gran, a més d'una revisió a l'alça de la creació de feina. "La taxa de creixement es manté però hi ha canvis interns en les previsions per incorporar-hi més aportació del sector exterior i una evolució de la taxa d'atur a la baixa", ha assegurat el ministre.

A més, ha repetit: "Sempre som prudents a l'hora de fer l'anàlisi perquè després facilita l'execució del pressupost".