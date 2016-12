L'Estat només està disposat a pagar 5,8 milions del rescat de l'AVE dels Pirineus

L'Estat ja va deixar clar que no pensava pagar la indemnització que les concessionàries del túnel del Pertús reclamaven després que la infraestructura hagi fet fallida. I així mateix ho preveu el conveni signat entre França i Espanya pel qual un consorci públic entre Adif i la seva homòloga francesa, SNCF- Reseau, rescaten el tram de l' AVE dels Pirineus. Segons l'acord, publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat, els estats només pagaran al proveïdor de serveis–o sigui a TP Ferro, la societat constituïda entre ACS i Eiffage– "un import que cobrirà els costos de l'operació de cessió i la implantació dels mitjans necessaris per complir l'acord", a més d'una garantia que cobreix l'explotació del túnel durant 4 anys. En total, són prop de 12 milions d'euros entre els dos estats, concretament 11,7 milions.

D'aquesta manera, com que tots dos països assumeixen la despesa a parts iguals, a cadascú li correspon pagar prop de 6 milions d'euros (5,85 milions). De fet, com ja va avançar dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, el conveni no preveu en cap cas la indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Estat que reclamen ACS i Eiffage i que podria fer escalar la factura fins als 450 milions d'euros.

El que sí que assegura el conveni és que els dos estats alliberaran el nou proveïdor de serveis, és a dir el consorci públic anomenat Línia Figueres-Perpignan (LFP), de les conseqüències que hagi pogut tenir qualsevol tipus d'incompliment en relació amb els treballadors (per exemple possibles pagaments endarrerits de salaris, cotitzacions socials i deutes a la Seguretat Social) i, en particular, diu el conveni, les despeses d'indemnització de la plantilla que no es cedeixi o de possibles acomiadaments, però no aclareix si se'n farà càrrec l'Estat o TP Ferro. Tot i això, pel que fa als treballadors, el pacte preveu que la nova societat assumeixi "tota la plantilla de treballadors del túnel, que són 88 empleats, encara que deixa oberta la porta a aplicar "ajustos necessaris per optimitzar les despeses d'explotació".



Els estats es blinden d'entrada

Amb aquest nou acord, els estats deixen en mans d' Adif i SNCF-Reseau la responsabilitat de qualsevol incompliment del conveni. Val a dir, però, que totes dues són societats públiques. Tot i això, l'acord vol deixar clar que si hi ha qualsevol incompliment de l'acord, "el proveïdor serà responsable i, per tant, no podrà exercir cap acció contra els estats si es dicta una condemna per incompliment". L'acord preveu, doncs, que sigui el nou consorci qui sigui responsable de complir les condicions tant davant dels estats com dels usuaris tercers. I aclareix que "mantindrà indemnes els estats davant qualsevol condemna que pugui dictar-se en contra seva o davant de sumes que s'hagin de pagar per danys".