L'Estat pagarà 172 milions a les petrolieres Repsol, Cepsa i Disa

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres recórrer al fons de contingència amb l'objecte d' indemnitzar amb 172 milions d'euros a les petrolieres Repsol, Cepsa i Disa, i complir d'aquesta manera diverses sentències en què es condemna l'Estat per obligar les empreses a vendre butà a pèrdua.

Les autoritzacions cursades pel consell de ministres s'articulen al voltant de vuit acords per respondre a altres tantes resolucions judicials condemnatòries.

Cepsa rebrà 55,5 milions per una sentència del Suprem de febrer d'aquest any, mentre que Repsol obtindrà 104 milions d'euros en execució de cinc resolucions judicials, totes elles ratificades en cassació pel mateix tribunal en els primers mesos de 2017.

Pel que fa a Disa, l'empresa suma dues sentències a favor seu, una per import de 1,2 milions i una altra, de major quantia, per 10,9 milions. Les indemnitzacions inclouen els interessos anuals associades a uns imports sobre els quals van començar a fallar els tribunals el 2014.

En analitzar els diferents casos, el Suprem va concloure que el Govern havia fixat als operadors de butà unes tarifes en què no es recullen tots els costos en què incorren.

El tribunal va tenir en compte no només els ingressos que s'haurien obtingut d'aplicar les referències de preus adequats, sinó també aspectes com la situació d'oligopoli en el sector, la no importació de tot el gas liquat del petroli (GLP) que es comercialitza i les variacions dels costos de les fluctuacions del mercat.

El tribunal va concloure que, tot i que pot imposar un deure de suportar el dany, quan el govern en l'exercici de la seva competència pren una determinada opció de política econòmica no cal imposar aquesta obligació si s'està obligant a "la venda a pèrdues durant un període prolongat de temps ".

Segons el Suprem, l'actitud del Govern implicava "una vulneració del principi de proporcionalitat en la intervenció pública en la fixació específica de preus màxims de GLP que s'havia acordat i que va ser objecte d'anul·lació".

Indemnització a Endesa

A part d'aquest import per indemnitzar a les petrolieres, l'Estat també utilitzarà el fons de contingència perquè el ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital indemnitzi Endesa amb 2 milions d'euros per complir amb una sentència del Tribunal Suprem relacionada amb la revisió dels peatges d' electricitat.