L’Estat admet ara que el procés no perjudica les inversions a Catalunya

“Es parla molt de Catalunya, però quan mirem les xifres tot plegat no té cap impacte”. Amb aquesta claredat responia ahir la secretària d’estat de Comerç, María Luisa Poncela, a la pregunta sobre si el procés independentista afecta negativament la inversió empresarial. Poncela prenia el testimoni del titular del ministeri d’Economia al qual s’inscriu la seva secretaria, Luis de Guindos, en un esmorzar en què tots dos van presentar Espanya com una potència exportadora creixent i on va desmentir la guerra de xifres econòmiques que acompanya l’anomenat xoc de trens.

A finals del 2015, l’aleshores conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, qualificava de “campanya orquestrada” el reguitzell d’informacions que asseguraven que el procés provoca una fuga d’empreses i desincentiva les inversions. Des d’aleshores, els uns i els altres s’han basat en les seves pròpies estadístiques per defensar-se. D’una banda, la Generalitat ha elaborat els seus propis indicadors d’inversió en recerca i desenvolupament empresarial, i cada any recull les dades de l’indicador d’inversió estrangera FDI Markets, que comptabilitza aquestes operacions sense l’efecte seu. L’any passat, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya calculava que, un cop neutralitzat l’efecte capitalitat, Catalunya capta 1,5 vegades més inversió que Madrid.

De l’altra, consultores com Axesor han fet estudis que alerten que en els últims anys s’està produint una veritable fuga d’empreses a Catalunya. O PwC, que va fer un informe que recollia les “preocupacions” d’empresaris de companyies com Hotusa, Freixenet, Catalana Occident i Ficosa.

Les xifres desmenteixen la teoria

Ahir, però, la secretària d’estat de Comerç assegurava que no observen que “les inversions estrangeres a Catalunya estiguin afectades per cap tipus de procés” i afegia que “Catalunya continua tenint el mateix atractiu que fa uns anys”. Fins i tot va treure ferro a l’estadística del seu propi ministeri, que quantifica que Catalunya va rebre un 1,3% menys d’inversió estrangera el 2016, mentre que Madrid en va captar un 6% més: “És cert que Madrid té un efecte seu especialment rellevant, però en cap moment estem observant desviacions de seus”.

En un discurs sobre la força exportadora d’Espanya, Poncela va posar punt final a la guerra de xifres i va aclarir que Catalunya representa el 25% del sector exterior espanyol, un percentatge que s’ha mantingut estable els últims anys.