L'Estat reserva 3.500 M€ pel rescat de les radials

Malgrat prometre que es buscarà una sortida rendible a les autopistes radials en fallida, el govern de Mariano Rajoy es reserva 3.500 M€ per assumir-ne el cost d'aquí al 2020. Així consta al Programa d'Estabilitat presentat a la Comissió Europea aquest dissabte. Concretament, el document apunta que, si bé des d'ara i fins al 2020 "després d'un període de contenció de despesa" la inversió en infraestructures tornarà a créixer, "aquesta rúbrica queda afectada per la cobertura per import de 3.500 M€ per atendre la responsabilitat patrimonial derivada dels processos judicials de les vuit autopistes de peatge en concurs de creditors".

Aquesta setmana el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va avançar que Foment preveu licitar per paquets les autopistes, i confirmava així que l'Estat no té intenció de quedar-se-les una vegada les hagi hagut de rescatat. El ministre va qualificar d'"absolutament imprescindible relicitar les vies" per mirar de fer la inversió rendible. Val a dir, però, que De la Serna havia afirmat que la inversió seria d'uns 3.000 M€, 500 menys del que preveu el Programa d'Estabilitat.

Impostos verds i a les begudes ensucrades

A banda, el Programa d'Estabilitat inclou la possibilitat d'aplicar un impost a les begudes ensucrades com el que entra en vigor demà a Catalunya i impostos mediambientals si el dèficit es desvia. D'entrada, el primer pla que va presentar a Brussel·les donava per feta l'aplicació d'aquests impostos, però la previsió de més recaptació tributària (fins als 200.963 M€) li ha permès no aplicar-les. El document també subratlla que aquestes mesures s'estan tractant en la reforma del finançament autonòmic.

Pujada salarial de l'1,3%

El govern de Mariano Rajoy pronostica una pujada salarial de l'1,3% per a aquest 2017. Així ho recull en el Programa d'Estabilitat 2017-2020 que va remetre ahir a Brussel·les després de ser aprovat pel consell de ministres.

L'executiu espanyol s'avança amb aquestes previsions a l'acord al qual encara no han arribat sindicats i patronal i que hauria de fixar la pujada dels convenis per a aquest any. Els sindicats demanen un increment d'entre l'1,8% i el 3%, cosa que alinea les previsions del govern amb la posició de la patronal, que només estava disposada a fixar un augment dels sous d'entre l'1% i el 2,5%.