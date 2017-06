L’Estat s’espolsa el conflicte del taxi

“El ministeri no té competències en aquesta matèria, les tenen els ajuntaments i les comunitats”. Així va començar el seu discurs ahir Íñigo de la Serna després de reunir-se amb representants de les comunitats i ajuntaments per abordar el conflicte en el sector del taxi. Després de les últimes grans manifestacions i protestes -amb alguns incidents- de taxistes, el govern espanyol ja s’havia posicionat amb força al seu costat i havia deixat clar que, en cap cas, liberalitzarien el sector com reclamen plataformes com Uber o Cabify. Sota aquesta consigna l’únic que va deixar clar ahir el ministre és que s’intensificarien els controls, però que és cosa de les comunitats i els ajuntaments fer-ho.

Per la banda catalana, va assistir a la reunió Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, que va assegurar a l’ARA que la trobada havia sigut “un brindis al sol” que deixa al camp de les comunitats un conflicte que no només es pot resoldre per la via de la inspecció. De fet, el ministre només va parlar de més inspeccions, de formació a les comunitats i ajuntaments i d’ajuts econòmics per digitalitzar el sector del taxi, uns ajuts que no va quantificar.

A més, va explicar que l’única cosa que pot fer Foment és intentar impedir que s’especuli amb les llicències VTC (les dels vehicles de lloguer amb conductor que fan servir les plataformes). Cal recordar que hi ha unes 3.000 llicències VTC pendents de ser alliberades per la via judicial, després que durant un temps es flexibilitzés la llei que regula aquest sector que, a hores d’ara, està limitat a una llicència VTC per cada 30 permisos de taxi. Per això, Pere Padrosa explica a l’ARA que una de les propostes de la Generalitat ha sigut limitar l’obtenció de les llicències, obligant a cedir-les abans d’un temps determinat per evitar l’especulació.

Mesures sense concretar

Tot i això, el ministre només es va limitar a afirmar que estudiarien mesures per evitar-ho sense detallar-les i que, a partir d’ara, es reuniria (sense donar dates) amb totes les parts.