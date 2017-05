L’Estat veuria normal que Catalunya deixés el FLA

La Generalitat estudia la possibilitat d’abandonar el fons de liquiditat autonòmica (FLA) per finançar-se i tornar a captar recursos als mercats, tal com va avançar l’ARA el 2 d’abril. El secretari d’estat de Pressupostos i Despesa del ministeri d’Hisenda i Funció Pública, Alberto Nadal, en una intervenció ahir a la Cambra de Comerç, va reconèixer que tornar a finançar-se als mercats “seria la normalitat” i que “els mecanismes de suport financer van ser extraordinaris”.

Segons el número dos de Montoro, Catalunya i la resta de comunitats podran tornar als mercats conforme vagin reduint el dèficit i complint els objectius d’estabilitat.

El secretari d’estat va utilitzar com a fil conductor de la seva intervenció la justificació de les polítiques d’austeritat per acabar amb el dèficit i, indirectament -en un lloc com la Cambra i davant el seu president, Miquel Valls, que reclama més inversions en infraestructures-, per justificar que primer és la despesa social i que les inversions promeses per Mariano Rajoy en la seva última visita a Catalunya ja vindran més endavant. De Catalunya va destacar que va disparar el seu deute durant la crisi, malgrat que, va reconèixer, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit el 2015 i el 2016. També va deixar anar que Catalunya té un dèficit de 4.000 milions d’euros per cobrir les pensions.

Nadal va justificar així les diferències de finançament entre comunitats. “La part del lleó del sistema de finançament és a l’educació i la sanitat”, va argumentar. Segons va dir, és lògic que Catalunya estigui sobrerepresentada en la despesa estatal en innovació i comerç exterior, pel pes de la seva indústria i les exportacions, i “infrarepresentada” en la despesa social, perquè és una comunitat més rica que altres. El 2017, va anticipar Nadal, el PIB ja serà el mateix que el del 2007, però la diferència és que el 2012 la despesa social era del 61% del total mentre que ara és del 64%. Per tant, va concloure, “es pot reduir el dèficit públic i anar augmentant la despesa social”.

Inversions i pressupostos

Durant la crisi, “entre la despesa social i les infraestructures es va donar prioritat a la despesa social”, va dir el secretari d’estat, que va admetre que potser Catalunya ha perdut una mica de pes en la inversió en infraestructures, però va assegurar que quan Rajoy va prometre els 4.000 milions d’inversió els pròxims anys el seu departament va fer els càlculs i “aquest esforç inversor es podrà fer” els anys 2018, 2019 i 2020 quan vagi creixent l’economia, però que ara “encara no hi ha prou pulmó”.També va reconèixer que de vegades es fan inversions que no s’havien de fer -i que acaben en fallida- per arguments polítics, i que es tardarà dècades a digerir-les. Aquesta és la resposta que va donar en ser preguntat sobre les radials de Madrid, el magatzem Castor i el túnel del Pertús.

Nadal també va justificar l’acord pressupostari del PP amb el PNB: “El govern se sosté en minoria parlamentària i no tots han volgut negociar”, va argumentar per justificar les cessions al partit basc. I va girar la truita referint-se a l’aprovació dels pressupostos de Catalunya i el pacte de Junts pel Sí i la CUP. “Mirin el que passa al Parlament de Catalunya, els pactes no sempre són els més adequats per a l’economia catalana”, va reblar.