L’Eurogrup decidirà si relleva Dijsselbloem com a president

La continuïtat de l’holandès Jeroen Dijsselbloem com a president de l’Eurogrup (els governs de la moneda única) està en mans dels ministres de Finances dels països de l’euro. El partit laborista de Dijsselbloem va patir una derrota històrica a les eleccions que Holanda va celebrar dimecres i no formarà part del nou executiu. El president del club de l’euro deixarà de ser ministre de Finances, un dels requisits per ser president de l’Eurogrup.

Tot i que Dijsselbloem perdrà la seva cartera al govern dels Països Baixos, l’holandès no està disposat a renunciar a la presidència de l’Eurogrup i vol esgotar el seu mandat, que expira el gener del 2018. “És una responsabilitat important i no en fugiré”, es va justificar.

Els pesos pesants de l’Eurogrup, com Alemanya i França, van tenir ahir paraules d’elogi per a Dijsselbloem, un gest que pot suposar el seu suport a l’holandès per continuar com a president fins al gener. Fonts comunitàries asseguren que les normes obliguen a ser ministre de Finances per poder ser candidat a presidir l’Eurogrup, però no cal mantenir el càrrec durant tot el mandat. Amb tot, el més probable és que Dijsselbloem es mantingui al càrrec fins al gener, i fins i tot més enllà. La decisió la prendran els ministres de Finances de l’euro. Una de les possibilitats és que els socis decideixin convertir la presidència en un càrrec permanent. En aquest cas, no l’ocuparia un ministre de Finances i sí que podria ser un exministre com Dijsselbloem.

Guindos no es postula

El titular d’Economia espanyol, Luis de Guindos, va assegurar ahir que no es postularà com a substitut de Dijsselbloem. Guindos aspirava a ser president de l’Eurogrup quan es va acabar el primer mandat de l’holandès però l’Eurogrup va optar per renovar Dijsselbloem.