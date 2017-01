L'FMI tem les conseqüències pernicioses de la política econòmica de Trump

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha alertat de les "incerteses" que pot crear a l'economia el president electe dels Estats Units, Donald Trump, amb les seves polítiques fiscals i comercials, que poden afectar el lliure comerç mundial. No obstant, l'organisme que dirigeix Christine Lagarde ha revisat a l'alça dels perspectives de creixement per als Estats Units i per les economies avançades.

L'economias en cap de l'FMI, Maurice Obstfeld, ha alertat dels efectes perniciosos que pot tenir per a l'economia les "mesures proteccionistes" i les represalies en reacció que es poden produir com a resposta.

En el cas dels Estats Units, l'FMI revisa a l'alça les previsions de creixement per al 2017 i el 2018 en una i quatre dècimes, respectivament, fins al 2,3% i el 2,5%, com a conseqüència de les polítiques que implantarà el president electe del país nord-americà, Donald Trump, una vegada aterri a la Casa Blanca, el que accelerarà el ritme de pujades de tipus per part de la Reserva Federal (FED).

Així ho ha reflectit la institució en l'actualització de gener del seu informe 'Perspectives Econòmiques Mundials', en què també ha revisat significativament a la baixa -sis dècimes- el creixement de Mèxic durant els dos pròxims anys pel mateix motiu.

"Les perspectives de les economies avançades han millorat per al 2017 i 2018, gràcies a l'enfortiment de l'activitat durant el segon trimestre i a l'estímul fiscal previst als Estats Units", assenyala la institució dirigida per Christine Lagarde.

L'FMI atribueix la seva revisió a l'alça al major rendiment del deute públic, al repunt de les borses i a la "substancial" apreciació del dòlar, que s'ha revalorat un 4% respecte de l'euro des del passat 8 de novembre, quan els ciutadans nord-americans es van citar amb les urnes.

Pujades de tipus

D'aquesta manera, els tècnics encarregats d'elaborar el document estimen que els estímuls fiscals que aplicarà la nova Administració estatunidenca en el curt termini acceleraran el ritme de pujades per part Reserva Federal dels EUA. "El personal tècnic preveu cert estímul fiscal a curt termini i una normalització menys gradual de la política monetària", diu el document, que preveu que l'enfortiment de la demanda "aguditzi" les pressions inflacionistes, el que obligarà a la institució presidida per Janet Yellen a accelerar el ritme de pujades de tipus.

La Fed va vaticinar tres pujades dels tipus d'interès al llarg 2017 en la seva reunió de desembre, quan va elevar un quart de punt percentual la taxa d'interès de referència, fins a un rang estimat entre el 0,5% i el 0,75.

Incertesa de la política dels EUA

Tot i això, l'FMI adverteix de la "incertesa" que envolta l'orientació de les polítiques nord-americanes, per la qual cosa presumiblement revisarà els seus pronòstics l'abril, quan presenti el seu informe econòmic d'abril. "Els supòsits en què es basa el pronòstic segurament seran més específics quan es publiqui l'edició d'abril", diu l'organització, que considera que per llavors "hi haurà més claredat" en allò referent a les polítiques nord-americanes.

D'altra banda, la victòria electoral de Donald Trump també ha provocat que l'FMI hagi revisat sis dècimes a la baixa el creixement de Mèxic el 2017 i el 2018, fins a l'1,7% i el 2%, respectivament.

L'actualització d'FMI del creixement de Mèxic es correspondria amb les polítiques aïllacionistes i proteccionistes que ha proclamat el president electe dels EUA, tant durant el transcurs de la seva campanya electoral, com després de les eleccions, cosa que podria, també, afectar "negativament" l'activitat global.

Amb tot, la institució preveu uns vents en contra "més forts" per a l'economia asteca a causa de la "incertesa" relacionada amb els EUA, una situació que ha provocat que la moneda de Mèxic cotitzi en mínims històrics respecte al dòlar durant les últimes setmanes a l'entorn dels 21 pesos per dòlar.