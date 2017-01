L'FMI eleva al 2,3% la previsió de creixement per a Espanya el 2017

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revisat aquest dilluns a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola, que ara situa en el 2,3% per al 2017 i un 2,1% el 2018, una i dues dècimes més, respectivament, que les previsions publicades el passat mes d'octubre.

Malgrat que l'economia espanyola comença a frenar després de creixements per sobre del 3% el 2015 i el 2016, l'FMI continua posant l'Estat en el podi del creixement de les grans economies de la zona euro en l'actualització que ha fet del seu informe 'Perspectives Econòmiques Globals'.

La millora en les previsions les justifica l'organisme que dirigeix Christine Lagarde en una millora per sobre del que s'havia esperat a finals del 2016. No obstant, les previsions de l'FMI són lleugerament inferiors de les que fa el govern espanyols, que espera un creixement del 2,5% el 2017 i del 2,4% el 2018.

Per a la zona euro, l'FMI preveu un creixement d'un 1,6% el 2017 i el mateix percentatge el 2018, un nivell que el propi FMI considera que està per sota del seu potencial. Alemanya creixerà un 1,5% cadascun dels dos anys (millora una dècima respecte a l'octubre), França millorarà un 1,3% el 2017 i un 1,6% el 2018 (i no es modifica la previsió anterior), i Itàlia creixerà un 0,7% aquest any i un 0,8% l'any que ve (dos i tres dècimes menys de la previsió de l'octubre).