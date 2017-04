L'ICF espera demanar a partir 2018 autorització bancària i estudia canviar de nom

L'Institut Català de Finances (ICF) espera poder demanar a partir de 2018 autorització per operar com a entitat de crèdit pública i, una vegada l'obtingui, es planteja canviar la seva denominació i anomenar-se Banc Públic d'Inversions de Catalunya o bé Banc Català d'Inversions.

En una trobada amb periodistes, el conseller delegat d'aquesta entitat financera pública catalana, Josep-Ramon Sanromà, ha explicat que l'ICF segueix a l'espera que la nova normativa europea defineixi els paràmetres i condicions que ha de complir la banca pública.

Sanromà ha assegurat que confia que aquesta normativa estigui enllestida aquest any i que, "a partir de 2018", l'ICF pugui sol·licitar l'autorització per operar com a 'promotional bank' o banc públic d'inversions.

Per a això, l'ICF hauria de sol·licitar primer un informe al Banc d'Espanya i després seria el Banc Central Europeu el que concediria l'esmentada autorització.

Sanromà ha assegurat que, una vegada obtinguda aquesta autorització, l'ICF es plantejaria un canvi de denominació, perquè entén que anomenar-se Banc Públic d'Inversions de Catalunya o bé Banc Català d'Inversions ajuda a comprendre millor la tasca que desenvolupa l'ICF.

Sanromà, que forma part de l'Associació de Bancs Públics Europeus, ha admès que la denominació d'Institut crea confusió sobre les funcions que desenvolupa en la pràctica l'ICF i que això obliga a explicar en algunes ocasions que opera com un banc.

De fet, Sanromà ha destacat que l'ICF fa dos anys que compleix estrictament amb tota la normativa bancària, per la qual cosa ha subratllat que quan sol·liciti aquesta autorització per operar com a entitat de crèdit pública buscarà obtenir simplement una "homologació" del treball que ja fa diàriament aquest organisme.

Encara que els últims anys s'ha posat l'accent en el fet que l'ICF aspirava a obtenir una fitxa bancària, el màxim responsable de l'ICF ha assegurat que no es tracta com a tal d'una fitxa bancària, sinó d'una "autorització per operar com a entitat de crèdit" pública. "És un procés d'homologació", ha subratllat.

El Govern català s'havia marcat 2015 com a data perquè l'ICF tingués fitxa bancària i pogués convertir-se així en un banc públic català, una de les "estructures d'Estat" contemplada en els acords d'estabilitat segellats entre CiU i ERC a final de 2012.

Sanromà ha assegurat que obtenir aquesta autorització bancària donaria a l'ICF una "major flexibilitat, major capacitat d'accés als mercats o bé millors condicions fiscals", encara que ha remarcat que l'activitat de l'ICF no està condicionada per no disposar d'aquesta autorització per operar com a entitat de crèdit pública.

L'ICF és una entitat financera propietat de la Generalitat encara que la seva Junta de Govern, l'equivalent a un consell d'administració, té majoria de consellers independents.