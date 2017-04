L'IPC a Catalunya cau sis dècimes fins al 2,5% al març

Els preus a Catalunya es van mantenir estables el març respecte al mes anterior, però la taxa interanual de l' índex de preus al consum (IPC) va caure sis dècimes fins al 2,5%, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons les dades de l'INE, l'IPC a Catalunya va caure el març pel descens del cost de l'habitatge (que inclou l'electricitat i la calefacció a les llars), que va caure un 1,4% respecte al mes anterior, encara que va augmentar un 3,7% respecte a fa un any. Catalunya va registrar la tercera dada més alta de l'Estat (juntament amb Cantàbria), només per darrere de Galícia, Castella i Lleó i Castella-La Manxa.

En el conjunt de l'Estat els preus tampoc van variar respecte al febrer, però l'IPC es va deixar set dècimes en la taxa interanual, fins a situar-se en 2,3%, degut sobretot a la baixada de preus de l'electricitat i els carburants en comparació amb el mateix mes del 2016.

També hi va contribuir el menor preu dels transports, amb una taxa dos punts per sota de la registrada el febrer i els de l'habitatge, que van disminuir en 1,5 punts respecte al mes anterior, així com els productes d'oci i cultura. Amb aquesta dada, l'IPC assoleix el primer descens en set mesos.