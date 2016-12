L'Íbex-35 tanca en pau un any tempestuós

Un 2% és el que s’ha deixat pel camí l’Íbex-35 al llarg d’aquest 2016. La segona meitat de l’any el selectiu ha servit de bàlsam per refer-se d’una data clau, el 24 de juny: el Brexit. L’Íbex va patir aleshores la davallada més important de la seva història, amb una caiguda del 12,3%, fins i tot superior a la patacada posterior a la fallida de Lehman Brothers del 2008. Els analistes coincideixen que desembre ha sigut una cursa “espectacular” al parquet espanyol: ha pujat un 7%, el millor mes de desembre dels últims 20 anys. Tot i això, el selectiu no ha aconseguit arribar als 9.544 punts, el nivell que tenia a l’inici de l’any passat, i encadena dos anys tancant en vermell. Aquest és el comportament que han tingut durant l’any alguns dels principals valors.

La que més creix

ArcelorMittal puja un 132% en un any i podria seguir creixent

La companyia d’acer va començar el 2016 amb una ampliació de capital i ha sortit beneficiada pel preu de les primeres matèries i pel fet que la Xina ha perdut pes en aquest sector. Segons l’analista financer i fundador de la firma SLM Robert Casajuana, “una part dels seus competidors ha desaparegut; no repetirà un any tan espectacular però seguirà en positiu”.

L’ase dels cops

El Banco Popular perd un 66% del seu valor

El banc ha patit la sotragada més important del selectiu per la seva sobreexposició al crèdit dubtós -que encara està molt per sobre de la mitjana- i els problemes interns: els resultats no responen, han hagut de fer un ERO, una ampliació de capital i substituir la cúpula directiva (el seu president, Ángel Ron, marxarà al febrer). Els rumors d’absorció també l’han acompanyat tot l’any i, a hores d’ara, els experts no descarten aquesta opció per al futur.

El valor més resistent

Repsol puja gairebé un 40% tot i la guerra de preus del petroli

La petroliera és al podi de les empreses que més s’ha revaloritzat, per darrere d’Acerinox i ArcelorMittal, malgrat la lluita geopolítica pel control d’aquest mercat. “L’elecció de Trump i les seves polítiques també asseguren que el sector petrolier serà un dels més beneficiats l’any que ve”, assegura Casajuana.

El sector amb més dubtes

La banca ha fet dubtar l’Íbex fins a l’últim dia

El Brexit, la falta de govern a Espanya, la incertesa pels bancs italians i els dubtes per les eleccions nord-americanes han provocat turbulències a la banca espanyola tot l’any. L’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca va donar un respir a les entitats, però en l’última setmana han tornat a patir caigudes pel forat que podria generar-los el retorn dels diners que van cobrar amb les clàusules terra.

Els sis valors catalans

CaixaBank guanya, patacades de Cellnex, Sabadell i Grifols

CaixaBank és l’empresa catalana que més ha pujat de valor durant el 2016: un 3,7%. La segueixen Gas Natural, amb un 3%, i Abertis, amb un 1,9%. Radicalment diferent és la situació de Cellnex, que ha perdut un 20%. El Banc Sabadell, impactat pel Brexit, s’ha deixat un 14%, i Grifols, un 10%. De la companyia d’hemoderivats preocupa el seu alt nivell d’endeutament en ple relleu al capdavant de la companyia.

Un 2017 d’optimisme

Espanya hauria de compensar les turbulències de l’estranger

El 2017 podria suposar un punt d’inflexió. Els analistes consultats coincideixen en una doble visió: “Haurem de separar dues àrees: l’economia espanyola creixerà a un ritme interessant, millor que els seus socis europeus, però encara hi ha riscos polítics, sobretot internacionals, com les eleccions franceses, les alemanyes, l’arribada de Trump a la Casa Blanca o les negociacions del Brexit -explica l’analista financer Robert Casajuana-. Amb tot, pot ser un any positiu a l’Íbex”.