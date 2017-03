L'OCDE avisa que la pobresa i la desigualtat a Espanya creixen per "falta de feina de qualitat"

La recuperació econòmica d'Espanya és sòlida, però cal que sigui més inclusiva. Així ho avisa l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en el seu informe sobre l'economia espanyola presentat aquest dimarts a Madrid. Concretament, l'estudi apuna que "després d'haver experimentat una recessió profunda, Espanya gaudeix d'una recuperació sòlida". Tot i això, apunta que "continua sent difícil un augment del benestar i el PIB per càpita i generar un creixement més inclusiu. A més, l'organització apunta que un dels motius principals pels quals creix la desigualtat a espanya és per la manca de feines de qualitat.

Malgrat que l'informe reconeix la feina feta i el creixement de l'ocupació a l'Estat i de la reducció de l'atur, un dels arguments força del govern de Mariano Rajoy, l'OCDE avisa que aquesta és una de les grans assignatures pendents per a l'Estat espanyol. Ángel Gurría ha avisat que és fonamental millorar les "habilitats de la força de treball" perquè és una de les causes de la creixent desigualtat a Espanya.

Un sistema fiscal "amb buits legals"

En l'apartat en què l'OCDE ananlitza el marc fiscal espanyol, l'organització apunta que "es caracteritza per l'existència de buits legals que redueixen la base fiscal. En aquest punt, l'OCDE alerta que els ingressos procedents d'impostos ambientals han disminuït des del 2000. Per aixpò, l'organització insta Espanya a millorar l'eficiència del sistema tributari a través de l'abolició d'exempcions de l'IRPF que assegura que "tenen un enfocament inadequat" i com també l' abolició dels tipus reduïts de l'IVA.

Recuperació sòlida però amb prudència

En aquest sentit, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, ha afirmat de manera contundent que " Espanya és la prova que les reformes econòmiques funcionen" i ha felicitat "amb prudència" el ministre d'Economia, Luis de Guindos:"cal donar-li un copet a l'espatlla al ministre, però només uns segons perquè no s'ho cregui massa". Al mateix temps, ha assegurat que "aquest any pinta igual o millor que l'anterior". Per això, l'organització ha elevat les previsions de creixement per a Espanya dues dècimes i assegura que creixerà al 2,5% el 2017 i que la taxa d'atur baixarà fins al 17,5%.

"Reformes, reformes i reformes, fins i tot s'han de reformar les reformes", ha insistit Gurría que ha demanat al ministre d'Economia que tiri endavant amb les mesures fetes fins ara perquè "encara queda feina per fer".