L’OCDE renya l’Estat per la mala qualitat del treball

No n’hi ha prou generant nous llocs de treball, cal que siguin de qualitat. Aquest és l’advertiment que fa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en el seu informe sobre l’economia espanyola que va presentar ahir el seu secretari general, Ángel Gurría, a Madrid. “La recuperació és sòlida”, diu l’OCDE, però tot seguit avisa que “la pobresa també ha augmentat, a causa principalment de la falta de feina de qualitat que proporcioni prou hores de treball remunerat i uns ingressos adequats”. El títol de l’informe ja deixa clar quina és l’assignatura pendent d’Espanya: que el creixement econòmic sigui “inclusiu”.

Malgrat que l’informe reconeix la feina feta i el creixement de l’ocupació a l’Estat i la reducció de l’atur -arguments de força del govern de Mariano Rajoy-, l’OCDE avisa que és fonamental millorar les “habilitats de la força de treball” perquè el mercat de treball encara es caracteritza per una elevada temporalitat i per feines de mala qualitat que es demostren en “el desafiament crònic de la baixa productivitat”. Per això, aquest organisme assegura que cal que l’Estat augmenti “l’escassa” inversió pública en plans de formació i contractació. A més, per reduir la desigualtat i les elevades taxes de pobresa i pobresa infantil, l’OCDE també proposa que l’administració aporti una renda mínima.

Segons l’OCDE, una altra manera de repartir millor la riquesa i millorar l’eficiència de l’Estat és resoldre els “buits legals” del sistema fiscal espanyol incrementant l’IVA, abolint les deduccions de l’IRPF o augmentant els impostos mediambientals.