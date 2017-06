L'OCU es querella contra l'antiga cúpula del Banc Popular per estafa als inversors

L'Organizació de Consumidors i Usuaris ( OCU) ha presentat aquest dilluns davant l'Audiència Nacional una querella contra l'antiga cúpula del Banc Popular el 2016 per falsedat comptable i estafa als inversors. La querella s'ha interposat contra l'expresident de l'entitat Ángel Ron, l'exconseller delegat Pedro Larena i l'exvicepresident Roberto Higuera, l'empresa que va auditar els comptes de l'entitat PriceWaterhouseCoopers (PwC) i el soci signant d'aquestes auditories.

"Els membres del consell d'administració han anat prenent les seves decisions menyspreant els accionistes minoritaris que en cap cas han pogut fer sentir la seva veu", ha assenyalat l'OCU en un comunicat. És la primera de les accions en defensa dels petits inversors i els accionistes minoritaris que emprèn l'organització després de la intervenció i posterior venda al Banc Santander.

"Aquesta informació s'ha revelat finalment molt allunyada de la realitat, ja que fins i tot fa un mes es xifrava el valor patrimonial de l'entitat en 10.777 milions", segons documents registrats en la CNMV. L'OCU recorda que l'entitat estava supervisada pel Banc d'Espanya i els seus comptes auditats de forma independent. No obstant, afegeix l'organització, les pèrdues de valor de l'entitat no han deixat de succeir-se, el que ha derivat en la situació actual en què els petits accionistes i posseïdors de bons i deute subordinat han perdut tota la seva inversió.

"Davant aquesta situació cal garantir i defensar els interessos dels milers d'inversors i accionistes minoritaris del Banc Popular que s'han vist greument perjudicats per la pèrdua de valor dels títols i depurar les responsabilitats, si n'hi hagués, de tots els que han intervingut", assenyala l'OCU. L'organització reitera que el perjudici causat als accionistes és "inacceptable" i considera "imprescindible" esclarir responsabilitats i examinar a consciència tota la documentació, així com les comunicacions amb les autoritats supervisores, segons afegeix.

Compensacions per als accionistes

Amb aquesta querella, l'OCU vol dur a terme "totes les accions necessàries" per intentar recuperar els diners dels afectats i, per això, estudia "altres vies possibles, judicials i extrajudicials, que permetin als afectats obtenir una compensació pel perjudici". Fins al moment gairebé 9.000 afectats s'han posat en contacte amb l'OCU mentre l'organització ha sol·licitat al Ministeri d'Economia i al Banc d'Espanya "un mecanisme extrajudicial immediat" per evitar que aquest tipus de situacions se segueixin produint.