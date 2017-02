L’OPEP redueix la seva producció en un 90% del que havia acordat

Els membres de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) han complert en un 90% l’acord que van firmar per reduir la producció al mes de novembre. Són dades que proporciona l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), una organització independent creada per l’OCDE.

El 30 de novembre, a Viena, l’OPEP es va comprometre a reduir la seva producció a partir de l’1 de gener en 1,2 milions de barrils diaris fins a un màxim de 32,5 milions. Aquesta mesura es va prendre amb l’objectiu que el preu del barril anés a l’alça després que l’any passat arribés a mínims històrics.

L’informe de l’AIE revela quins han sigut els països que han complert l’acord i quins no. Països com l’Aràbia Saudita -el principal productor dins l’OPEP- han retallat la seva oferta fins i tot més del que se’ls demanava. Per contra, Líbia o Nigèria fins i tot han incrementat la producció. Tot i això, els acords que es firmen dins l’organització no són vinculants, i és per això que els productors que s’han saltat l’acord no han sigut penalitzats.

Fruit d’aquesta mesura excepcional -es tracta d’un dels casos en què la producció ha disminuït més en tota la història de l’organització-, el preu del barril de Brent va arribar a pujar un dòlar en un sol dia, un augment que es considera molt significatiu.

Altres països productors fora de l’OPEP, com Rússia i Oman, també retallaran la producció. La disminució pactada pel càrtel contrasta, però, amb les previsions de l’AIE amb alguns estats també fora de l’OPEP, com el cas del Brasil, el Canadà i els Estats Units. Tenint en compte els saldos de tots els estats externs a l’OPEP, es preveu un creixement de 400.000 barrils diaris.