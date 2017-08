Air Berlin fa fallida i negocia la seva venda amb Lufthansa

Air Berlin no ha resistit més. Aquesta aerolínia alemanya, la segona més important del país, es va declarar ahir insolvent davant els tribunals. La fallida arriba immediatament després que el seu accionista principal, la companyia àrab Etihad Airways, els hagi comunicat que no els proporcionarà més finançament: l’aerolínia alemanya feia anys que sobrevivia, precisament, gràcies a les injeccions de diners d’Etihad, que controla pràcticament el 30% de la berlinesa.

Aquest canvi va abocar ahir Air Berlin a admetre que no pot fer front als seus pagaments més immediats ni tampoc al deute que arrossega per falta d’efectiu. Etihad va lamentar ahir no poder seguir reflotant l’aerolínia en un comunicat en què també va recordar tots els esforços fets: “L’abril passat Etihad va proporcionar 250 milions d’euros addicionals de finançament i suport per buscar alternatives”, assegurava la companyia dels Emirats, i afegia que “el ritme sense precedents del deteriorament” d’Air Berlin va impedir salvar la situació.

Malgrat tot, l’aerolínia va traslladar un missatge de calma als seus clients i va explicar que el govern alemany els ha concedit un crèdit de 150 milions d’euros que servirà per garantir les operacions i mantenir els vols en marxa mentre negocien una sortida a aquesta crisi.

El govern alemany també va justificar aquest salvavides apel·lant a la tranquil·litat dels clients: “Som en un moment en què desenes de milers de viatgers són en diferents llocs de descans arreu del món -van assenyalar els ministeris d’Economia i de Transports en un comunicat conjunt-; altrament, el retorn d’aquests viatgers a Alemanya amb Air Berlin no hauria sigut possible”.

Aquest bàlsam temporal, en canvi, no va evitar el pànic als mercats: els inversors es van vendre les accions en massa i l’aerolínia va quedar suspesa de cotització quan acumulava unes pèrdues del 48%.

Negociacions amb Lufthansa

La situació financera límit no ve de nou a la direcció d’Air Berlin, que ahir ja va confirmar que negocia la venda “per parts” del seu negoci amb la seva màxima competidora, Lufthansa. L’aerolínia líder a Alemanya també va admetre haver-hi tingut converses i va mostrar la seva disposició a col·laborar amb les autoritats alemanyes en el possible procés de concentració que s’obre a partir d’ara. Lufthansa també va concretar que estudia la possibilitat de contractar part del personal i l’adquisició de “parts d’Air Berlin”.

Aquesta solució, però, ha d’obtenir el vistiplau de les autoritats de la Competència i les lleis antimonopoli, ja que una unió de les dues aerolínies principals del país podria desembocar en una posició d’excessiu poder per a Lufthansa respecte de la resta, com ara les companyies de baix cost, que molt probablement també voldran ocupar les franges de vol que fins ara tenia la berlinesa.

Air Berlin va decidir l’any passat reduir la seva flota fins als 75 avions i retallar 1.200 llocs de treball. La companyia volia centrar-se en la seva oferta a Alemanya, Itàlia i els països nòrdics i de l’est d’Europa. També va intentar crear un grup de vols vacacionals amb TUIfly, però l’acord no va arribar mai. El 2016 va perdre 782 milions d’euros, un 75% més que l’any anterior, i el primer trimestre d’aquest any ja acumulava pràcticament 300 milions més en números vermells.

Campanya contra el català

Air Berlin ha acumulat diverses polèmiques els últims anys, també en l’àmbit lingüístic. El 2008 es va negar a utilitzar el català en els seus vols després d’una petició del Govern Balear. La direcció va aprofitar el moment per denunciar la “discriminació” que, segons ells, patia el castellà a les Illes: “Hi ha pobles de Mallorca on els nens ja no parlen castellà”, va dir un directiu a la revista de l’aerolínia.