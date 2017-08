L’aeroport de Reus recupera un 30% dels passatgers

El volum de passatgers a l’aeroport de Reus s’ha incrementat un 30% aquest estiu respecte a l’any passat, un creixement que, segons les previsions, es mantindrà fins a final d’any i permetrà que el 2017 es torni a superar el milió d’usuaris, per primer cop des del 2011. La causa d’aquesta recuperació és l’estratègia de diversificació d’aerolínies impulsada després que Ryanair deixés de tenir-hi base operativa permanent el 2013, quan va traslladar bona part dels seus vols a l’aeroport del Prat.

Llavors la dependència de la companyia irlandesa a l’aeroport del Baix Camp era molt alta, ja que un 65% dels vols els operava Ryanair. Això va fer que els volums caiguessin per sota els 700.000 passatgers l’any 2015, quan en l’època daurada de Ryanair s’havien arribat a superar els 1,7 milions d’usuaris.

La recuperació va començar el 2016 i s’ha accelerat aquest any, gràcies a la feina de la Taula Estratègica de l’Aeroport, formada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona, els principals ajuntaments del territori i els sectors empresarials. La recepta era clara: atreure noves companyies per reduir la dependència de Ryanair. Un objectiu assolit, com demostra el fet que aquest estiu 6 de les 13 aerolínies que operen des de Reus són noves. Ryanair representa ara el 34%, però operadors com TUI i Jet2, que ha crescut meteòricament en els últims anys, ja superen el 20%. D’altres com Thomas Cook, Transavia i Rainbow Tours també creixen. Unes connexions que apunten als mercats turístics en què la Costa Daurada és més forta, com el britànic, l’irlandès, el rus i el polonès, un mercat emergent amb el qual Reus estrena línia aquest estiu. Des del sector turístic de la Costa Daurada subratllen “el paper fonamental que té l’aeroport per a ells”: “Tenim molt clar que amb un aeroport de Reus amb una bona oferta de línies som molt més competitius”, argumenta Eduard Farriol, de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona.

Desestacionalització

A banda de més passatgers i més línies, l’altre objectiu de l’estratègia és augmentar l’activitat més enllà de juliol i agost. El president del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i membre de la Taula Estratègica, Martí Carnicer, destaca que diversificar les companyies també els ha fet allargar la temporada: “Ara tenim bons volums d’activitats entre abril i octubre”.

Aquesta estratègia es va evidenciar ja a l’abril, quan els usuaris va créixer un 50%. Uns registres per als quals són fonamentals Port Aventura i Ferrari Land, que tenen una temporada alta més llarga que el turisme estrictament de sol i platja. Des del territori, a més, esperen que aquest fet s’accentuï amb l’obertura del complex Hard Rock Entertainment World. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que el projecte “consolidarà el paper estratègic de l’aeroport de Reus”, però demana a l’Estat i la Generalitat “implicació i compromís” per millorar les infraestructures, els serveis “i treure del calaix l’estació intermodal”, que connectaria l’aeroport amb la xarxa ferroviària.