Lagarde parla de "primavera" econòmica i adverteix contra el proteccionisme

"La primavera està a l'aire i també a l'economia". Així, la directora del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha subratllat la millora de l'economia global després de sis anys d'un creixement feble i ha advertit de polítiques proteccionistes que podrien perjudicar aquesta revitalització econòmica.

" Necessitem mesures que mantinguin aquesta progressió i garanteixin un creixement més repartit " , ha assegurat la ex ministra d'economia francesa en la seva tradicional roda de premsa a l a reunió de primavera del Fons. La institució financera va elevar dimarts la seva previsió de creixement mundial per al 2017 fins el 3,5% i va mantenir el de 3,6% per al 2018. I espera que aquesta tendència "segueixi a mitjà termini".



Lagarde ha assenyalat que el comerç "és un dels principals motors del creixement" i "un pilar per la prosperitat" i, per això, cal "eliminar obstacles al comerç i a les finances internacionals". A més, ha instat a "no recórrer a mesures proteccionistes".

La directora de l'organisme mundial, amb seu a Washington, ha admès que hi ha "un clar marge de maniobra" per millorar el sistema de comerç global"."Però s'ha de fer de forma cooperativa", ha dit i ha recordat que tots els membres del FMI creuen en un comerç lliure i just.



Cooperar amb Trump

Aquesta reunió del Fons és l a primera des de que el magnat de la immobiliària Donald Trump va arribar a la Casa Blanca. El president nord-americà ha defensat un nacionalisme econòmic i estudia diverses mesures proteccionistes. De fet, avui, té previst signar un memoràndum per reviure una llei de 1962 que li permetrà imposar restriccions a les importacions per motius de seguretat nacional.

Lagarde s'ha mostrat convençuda que el FMI cooperarà amb el govern nord-americà per millorar el sistema financer i de comerç global.

Davant les advertències del Fons i altres països, com la Xina, al govern de Trump per les seves propostes proteccionistes, el secretari de Comerç nord-americà, Wilbur Ross, ha afirmat que tot plegat és "una estupidesa". "Ells (Europa, Japó i Xina) parlen de lliure comerç, però de fet practiquen el proteccionisme. I cada vegada que fem alguna cosa per defensar-nos, fins i tot contra les poques obligacions que tenen, en diuen proteccionisme. És una estupidesa", ha explicat Ross en una entrevista amb el diari Financial Times dimarts.