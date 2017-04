L'ajut de 426 euros als aturats de llarga durada es prorroga un any més

El govern de Mariano Rajoy ha aprovat aquest divendres en Consell de Ministres una pròrroga d'un any per al Programa d'Activació d'Ocupació que concedeix un subsidi de 426 euros al mes durant mig anys per als aturats de llarga durada. Així ho ha explicat el ministre portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior a la reunió dels membres del govern.

Tal com ha exlicat Méndez de Vigo, aquest és un programa que va entrar en funcionament el desebre del 2014 com un programa d'activació de l'ocupació a través d'un pacte amb sindicats i patronals. Ara, l'executiu ha aprovat la pròrroga d'un any d'aquesta mesura a través d'un decret llei però amb algunes modificacions.

Es tracta d'un ajut de 426 euros durant sis mesos per als aturats de llarga durada que tinguin família a càrrec i que segueixin cursos de formació per mirar de ser reinserits al mercat de treball. Així, com ha explicat el portaveu del govern, un nou acord amb els sindicats ha permès allargar un any més aquesta prestació però amb millores principalment d'accés. Així, es redueix el termini d'espera per sol·licitar-lo a un mes i si fins ara el termini d'inscripció per entrar demanar-lo era de prop d'un any, es redueix a 260 dies.

El govern calcula que aquestes millores permetran accedir a l'ajut a unes 210.000 persones i que costarà uns 5 37 milions d'euros repartits entre aquest any i el 2018. Tot i això, els sindicats ja han mostrat la seva discomformitat amb la mesura, que consideren insuficient. Demanen que s'elimini el requisit que exigeix tenir una família a càrrec o estar apuntat com a demandant de feina per un període determinat per poder accedir a aquest ajut i també que es faci una campanya informativa àmplia perquè tots els seus potencials beneficiaris coneguin els seus drets.