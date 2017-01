Els Lara perden 255 M€ per la inversió al Sabadell

Vist en perspectiva, invertir en un banc espanyol en ple 2006, poc abans que esclatés la crisi més greu en 80 anys, no semblava gaire bona idea. La inconveniència de la idea, de fet, té un preu que la família Lara acaba de posar negre sobre blanc: 255 milions d’euros.

Segons va avançar ahir El Confidencial, la família Lara ha hagut d’admetre pèrdues de 264 milions durant l’any passat en la seva societat Jaipur, a través de la qual la família va comprar accions del Sabadell el 2006. D’aquestes pèrdues, 255 milions van venir directament causades per la caiguda de la valoració de les accions del banc. Els Lara havien evitat reiteradament anotar aquesta pèrdua perquè entenien que hi havia marge per recuperar la inversió i que el preu real del banc era molt superior al que indica la seva cotització actual. Però el canvi recent d’auditor ha fet que Jaipur, finalment, admeti les pèrdues de la seva inversió en el segon banc català i cinquè d’Espanya.

El 2006, La Caixa es va vendre el 12,5% de les accions que tenia al banc que presideix Josep Oliu i, en resposta, un grup d’empresaris catalans van adquirir un percentatge similar per garantir l’existència d’un nucli dur d’accionistes arrelats a Catalunya. Eren el mateix Oliu, el ja traspassat José Manuel Lara, l’amo de Mango, Isak Andic, i el propietari de pintures Titan, Joaquim Folch-Rusiñol. En aquell moment, els títols del banc cotitzaven a 8,1 euros l’acció i en van pagar 1.300 milions; al tancament d’ahir estaven a 1,3 euros. La caiguda en aquests anys, per tant, ha sigut del 84% de la inversió.

El cert és que aquesta devaluació de la inversió dels Lara no afecta cap de les seves empreses perquè era una aposta a títol personal. A més, la família ha expressat en diverses ocasions que té voluntat de permanència a llarg termini al Sabadell, per la qual cosa, si l’acció torna a pujar, aquesta pèrdua es podria acabar esfumant totalment o parcialment.

Un forat compartit

El que els Lara han acabat fent ara ja ho havien fet els últims anys alguns dels seus companys d’inversió. Andic va provisionar aquesta pèrdua l’any 2014. En el seu cas va reservar 361 milions com a dotacions i ho va fer en abandonar el consell del banc. En total, Andic, la primera fortuna catalana, ha fet unes provisions de prop de 500 milions per fer front a la caiguda de les accions del Sabadell. També Folch-Rusiñol va fer dotacions de 90 milions.

El Sabadell (com altres entitats financeres espanyoles) sempre ha defensat que les seves accions estan infravalorades pel mercat i assenyala els seus resultats i projecció per defensar que l’acció tornarà a pujar. A curt termini, però, el Sabadell s’ha trobat amb el daltabaix del Brexit, que afectarà la seva entrada al mercat britànic amb la compra de TSB. Els càlculs de l’entitat són que això afecti un 3% dels seus beneficis.