L’atur registrat marca el millor mes de gener en vint anys

Dona, de menys de 25 anys, del sector serveis i de fora de Barcelona. Aquest és el perfil més comú entre les 278 persones que s’han sumat a les llistes de l’atur a Catalunya els últims trenta dies. Com és habitual, el gener ha tornat a ser un mes en què augmenta l’atur, però aquest any la pujada és clarament inferior als altres anys de la crisi. De fet, a Catalunya aquest és el millor gener des del 1997 (l’únic any de la sèrie històrica en què l’atur va baixar a Catalunya), per això el Govern en fa una valoració positiva. Segons el secretari de Treball, Josep Ginesta, “és un increment petit, molt baix; de fet, és l’augment més petit en un mes de gener dels últims 20 anys”.

La tendència de millora dels mesos de gener és evident tant a Catalunya com a Espanya -tal com es reflecteix en els gràfics- però el comportament és clarament més ràpid en el cas català. Aquest mes, l’augment de 278 persones situa el nombre total d’aturats en 453.923, segons les dades que va publicar ahir el ministeri d’Ocupació. Tot i el repunt del gener, ara hi ha 64.157 aturats menys que fa un any, és a dir, un 12% menys. La pujada d’aquest mes s’atribueix a la fi de la campanya de Nadal, fet que explica també que el sector serveis fos el que va tenir una evolució pitjor.

Per províncies, Barcelona és l’única que se salva al gener, amb una reducció de l’atur de 449 persones. A la resta de Catalunya la taxa va augmentar: a Tarragona en 470 persones (+0,85%), fins a un total de 55.600; a Lleida en 154 (+0,66%), fins a les 23.525; i a Girona en 103 (+0,23%), fins a les 44.522.

Al conjunt de l’Estat, el nombre d’aturats va créixer en 57.257 persones i la xifra total puja a 3.760.231 desocupats -un 1,5% més-. És el segon repunt més baix en un mes de gener des del 2004. De fet, el nombre d’aturats està als nivells més baixos dels últims set anys i si es comparen els mesos de gener d’aquest any i el passat, ara hi ha 390.524 persones menys apuntades a les llistes: és la baixada interanual més pronunciada de la sèrie històrica i a un ritme més alt des del 1999.

Tornen els “vells problemes”

El comportament de l’atur, doncs, millora respecte a altres mesos de gener però en canvi la tendència de l’ocupació no remunta. A Catalunya, aquest mes s’han registrat 31.068 afiliacions menys a la Seguretat Social que al desembre, xifra que suposa que els llocs de treball nous han baixat un 1% en relació al desembre, tal com acostuma a passar a inicis d’any des del 2005. Al conjunt de l’Estat, la Seguretat Social va perdre 157.634 afiliats respecte al desembre, cosa que es tradueix en una caiguda de l’1,08%: ara hi ha gairebé 17,7 milions de cotitzants.

Aquest no és l’únic problema que persisteix. Treball també va destacar ahir altres “velles xacres” vinculades a l’atur. Segons Ginesta, la mitjana de temps que s’està en situació d’atur tampoc millora. “Tot apunta que l’atur de llarga durada es podria estar consolidant”, va lamentar ahir el secretari de Treball.

Pel que fa als contractes, augmenta el nombre d’indefinits però els temporals continuen predominant entre la nova ocupació. Al gener la contractació indefinida va remuntar un 16% però la temporal va augmentar un altre 10%. “Valorem el compromís d’algunes empreses que comencen a fer contractes indefinits perquè, encara que progressem a poc a poc, anirem millorant en estabilitat i sortint del forat de la precarietat que representa l’entrada i sortida constant de les llistes de l’atur”, assegurava Ginesta, que afegia: “Anem acostant-nos a la situació precrisi però cal millorar la qualitat del mercat de treball”.

L’altra plaga que acompanya la recuperació de l’activitat és l’augment de la sinistralitat. “És un factor que ens preocupa i del qual haurem de parlar els pròxims dies”, va sentenciar Ginesta. Segons la Generalitat, els contractes temporals, l’alternança de treballadors i la reducció de costos augmenten el risc d’accidents laborals. “Recuperem llocs de treball, activitat i vigor al mercat de treball però també recuperem velles xacres, com la bretxa salarial, la bretxa de gènere o amb els joves; i una altra de les xacres que també recuperem és la de la sinistralitat, i això ens ho haurem de mirar de prop per veure com podem tenallar-la”, va concloure Ginesta.