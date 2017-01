L'economia de l'eurozona creix al millor ritme des del 2011

L'activitat del sector privat de l'eurozona es va accelerar durant el desembre fins al seu nivell més alt des del maig del 2011, segons l'índex PMI que mesura el dinamisme de els economies europees, elaborat per la consultora de serveis financers IHS Markit. Aquest indicador va pujar fins als 54,4 punts des dels 53,9 del novembre, amb Espanya i Alemanya al capdavant del creixement.

Concretament, la consultora destaca l'impuls del sector manufacturer que va assolir els 54,9 punts des dels 53,7 del novembre. D'altra banda, el sector serveis de la zona euro va créixer a un ritme més lent que la indústria, arribant als 53,7 punts respecte als 53,8 del mes anterior. Segons els analistes, les dades de l'estudi indiquen una expansió del PIB de l'eurozona del 0,4% durant el quart trimestre en comparació amb el repunt del 0,3% dels dos trimestres anteriors.

En aquest sentit, destaquen "un final encara més fort per al 2016" respecte a les estimacions que havien fet anteriorment. Tot i així, els experts encara dubten si els vents de cua de l'any passat seran suficients per repetir un bon any aquest 2017. "Gran part depèn dels esdeveniments polítics dels propers dotze mesos", va apuntar l'economista en cap d'IHS Markit, Chris Williamson.

La inflació a la zona euro confirma la tendència a l'alçaD'altra banda, la taxa d'inflació interanual de l'eurozona va pujar cinc dècimes fins a l'1,1% el desembre, segons el càlcul avançat publicat aquest dimecres per l'agència comunitària estadística Eurostat. El novembre passat la inflació interanual dels països de la moneda única es va situar en el 0,6%. Concretament, els preus que van pujar més van ser els de l'energia, que van créixer fins al 2,5%.

Aquest repunt interanual de cinc dècimes queda per sota del que va experimentar l'IPC espanyol, que es va situar en l'1,4% el desembre respecte al 0,5% del mes anterior. D'aquesta manera, per primera vegada des de l'agost del 2013, el diferencial de la inflació respecte a la zona euro és desfavorable per a Espanya.