Lékué perd un 76% menys, però manté els números vermells

El fabricant d’estris de cuina Lékué comença a recuperar la salut. La companyia catalana va aconseguir reduir les seves pèrdues l’any passat, però encara continua en números vermells. Segons els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, als quals ha tingut accés l’ARA, el grup va tancar el 2016 amb un impacte negatiu en els seus resultats de 232.569 euros. Aquesta xifra implica una reducció d’un 76% en les pèrdues, respecte als 982.448 negatius amb què va acabar l’any anterior.

Lékué manté una assignatura pendent: reflotar les vendes. En el balanç consolidat del grup, la facturació va caure un lleu 1,4% l’any passat, fins als 17,2 milions d’euros. Aquesta xifra ha caigut gairebé un 10% des del 2014, quan els ingressos de l’empresa catalana fregaven els 19 milions anuals. En la memòria que acompanya la presentació de resultats, Lékué explica aquest retrocés en el volum de negoci pel descens de les vendes en el canal tradicional al mercat francès.

Tot i així, la companyia confia en uns millors resultats de cara al 2017. En aquest sentit, apunta que ha aconseguit un ebitda positiu -és a dir, el resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i altres- de 491.000 euros que millora el de l’any anterior. Així doncs, Lékué preveu tornar als beneficis aquest any. L’empresa no guanya diners des de l’exercici del 2014, en què va tancar amb un resultat positiu de gairebé mig milió d’euros. Segons la memòria de la mateixa empresa, però, la innovació en producte és el que ha de marcar aquest gir en els comptes. Durant l’any passat, Lékué es va dedicar a invertir en nous productes i espera que els llançaments que ja s’han produït l’ajudin a animar unes vendes que no avancen. En total, l’any passat va destinar uns 800.000 euros a aquest impuls innovador. De fet, per complir amb els objectius la companyia també vol empènyer el canal online i incrementar el focus en els productes clau que es venen més a les botigues físiques. Al tancament de l’any passat, el grup que dirigeix Xavier Costa tenia una plantilla de 138 persones.

Trasllat a la Xina

Aquests resultats coincideixen amb el tancament de la fàbrica de Lékué a la Llagosta, que el juny del 2015 va anunciar que traslladava la producció a la Xina, segons el mateix fabricant, per compensar la caiguda de les vendes arran de la crisi de consum. La decisió de tancar la planta va implicar un expedient de regulació d’ocupació per a 25 treballadors de l’empresa, més d’una quarta part de la plantilla a Catalunya. Aleshores els sindicats van rebutjar aquesta localització i temien que fos una estratègia per part del grup de capital de risc Espiga Capital -controla el 70% de la companyia- per a una futura venda.

L’ARA no va aconseguir contactar amb Lékué durant el dia d’ahir per valorar els resultats dipositats al Registre Mercantil.