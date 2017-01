La llum marca un altre rècord aquest dimecres

L'electricitat no para d'encarir-se. El preu de la llum se situa avui en una mitjana de 91,88 euros per megawatt hora (MWh), fet que suposa el preu més alt des de començament d'any, segons dades de l'operador del mercat ibèric, OMIE. Es tracta d'una pujada del 4,5% més que ahir, quan el preu va arribar als 87,9 euros. També supera els 88 euros per MWh de divendres passat.

Aquests preus són, al seu torn, els més elevats des del mes de desembre del 2013, quan les pujades al mercat majorista van portar el govern espanyol a suspendre l'anterior sistema de subhasta elèctrica (Cesur) i substituir-lo per l'actual, en què el preu regulat deixa de consistir en una referència trimestral i queda vinculat al preu de cada hora al mercat.

L'hora més cara avui, dimecres, tornarà a ser les nou del vespre, quan el mercat majorista, també conegut com a 'pool', arribarà als 101,99 euros per MWh. Aquesta serà, així, la primera vegada des del 22 de desembre del 2013 que en una punta horària se situa per sobre dels 100 euros per MWh.

Per la seva banda, les hores més barates se situaran en la franja entre les 16.00 h i les 18.00 h de la matinada, i a les 17.00 h serà la més baixa del dia, amb 75,18 euros per MWh.

La demanda prevista per dijous puja a 630 gigawatts hora (GWh), lleugerament inferior als 632 GWh previstos de la jornada de dimarts, segons dades d'OMIE. A part de la demanda, sobre el preu final incideixen altres aspectes, com el baix nivell de recursos hidràulics i l'elevat preu del carbó i del gas, així com la major exportació a França per la indisponibilitat d'algunes de les seves centrals nuclears.