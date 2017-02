L'euríbor compleix tot un any en negatiu

L' euríbor a dotze mesos, índex al qual estan referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, ha complert el seu primer any en negatiu en taxa mensual i tancarà el mes de febrer al voltant del -0,105%.

En taxa diària, l'índex ha aprofundit la seva caiguda al febrer i es va col·locar al -0,113% divendres passat. A falta de dos dies per tancar el mes, l'euríbor se situa en el -0,105% en taxa mensual, el que suposa 0,097 punts menys respecte a febrer de l'any passat.

D'aquesta manera, les hipoteques a 20 anys amb un diferencial d'euríbor +1 punt a les que li toqui revisió tindran una rebaixa de 5,17 euros al mes o, el que és el mateix, de 62,04 euros a l'any.

Malgrat que l'índex està aprofundint en el seu mínims històrics, les caigudes cada vegada són més reduïdes, tot i que els experts no auguren, de moment, un repunt en el curt termini. "A mig termini pensem que el recorregut baixista de l'euríbor és escàs", ha assenyalat l'analista de XTB Carlos Fernández.

L'expert ha explicat a Europa Press que l'excés de liquiditat aportat pel Banc Central Europeu (BCE) i els baixos tipus d'interès han estat els principals causants que l'euríbor s'hagi mantingut un any en terreny negatiu. No obstant això, apunta que dades com l'interès dels préstecs hipotecaris a tipus fix avancen un canvi de tendència de l'índex. "Al llarg del mes de febrer han estat diverses les entitats financeres que han començat a elevar els tipus d'interès en les seves hipoteques fixes, indicant un clar canvi de tendència respecte a mesos previs", ha precisat.

Per això, l'analista afirma que si es tenen en compte aquests factors i el fet que "no té gaire sentit" veure l'euríbor en termes negatius, "el natural és pensar en què comenci a repuntar en mesos i que torni a situar-se en nivells superiors a 0".

Tenint en compte aquest context, els analistes de Bankinter preveuen que l'índex rondi el -0,07% al tancament del primer trimestre de l'any, el -0,05% en el segon trimestre i el -0,03% en el tercer trimestre , per tancar l'exercici en el 0,05%, un valor que també té en els seus càlculs Sabadell.

Està previst que al llarg del primer semestre de l'any entri en funcionament l'euríbor Plus, que substituirà l'actual euríbor a 12 mesos com a índex de referència dels préstecs hipotecaris i suposarà una millora de l'actual índex de referència.

Davant les perspectives que l'euríbor comenci a repuntar aquest exercici, els experts preveuen un encariment de les hipoteques a tipus variable en els propers anys. De fet, la imparable caiguda de l'euríbor ha portat els bancs a apostar especialment des 2016 per les de tipus fix enfront de les de tipus variable.