Level dona el tret de sortida a la lluita pel llarg radi 'low cost' del Prat

Arrenca l’estiu més internacional de l’aeroport de Barcelona. Level, la marca d’IAG per respondre a l’aposta pel llarg radi 'low cost' de Norwegian Airlines, ha fet enlairar aquest dijous el primer avió que connectarà la capital catalana amb la costa oest dels Estats Units sense escales. El conseller delegat d’IAG, Willie Walsh, ha inaugurat l’operativa amb un vol a Los Angeles, una de les quatre destinacions que oferirà des de l'aeroport del Prat. Per ara Level disposa de dues aeronaus, i en sumarà una tercera l’any vinent fins a un total de 30 en un futur indefinit.

La insígnia, que encara no s’ha constituït com a aerolínia –Walsh tampoc no ha concretat si serà espanyola o no–, també estrena demà la ruta a Oakland (San Francisco), a la qual se sumaran Buenos Aires i Punta Cana. El directiu, però, no ha revelat quines destinacions afegirà per a la temporada d’hivern, durant la qual deixarà d’operar el vol a Los Angeles.

Segons Walsh, Level ja ha venut més de 135.000 bitllets des que va arrencar fa menys de tres mesos i "ha superat de llarg" les expectatives del mercat. Dilluns vinent serà Norwegian qui posarà en marxa els quatre vols amb els quals connectarà el Prat amb els Estats Units. El conseller delegat d’IAG no s'ha pogut estar de fer menció a la seva competència i de treure pit: ha assegurat que els seus avions són més eficients que els de Norwegian.

Competència amb Norwegian

La idea de Level és estendre aquest model a altres capitals europees. De fet, Walsh també va suggerir que Level podria replicar un dels últims moviments de la companyia escandinava, que acaba d’obrir una operativa de llarg radi 'low cost' a Roma. A més, Level també estudia obrir una base a París, on Norwegian ja disposa de vols directes a diverses ciutats dels Estats Units.

Pel que fa als drets aeris necessaris per obrir determinades noves rutes, el conseller delegat d’IAG ha assegurat que aquest no és un problema per a l’aerolínia i que pot volar on vulgui des d'Espanya, sense restriccions. Level havia anunciat en un primer moment que pretenia fer la ruta directa entre Barcelona i Tòquio, una destinació que no ha tornat a confirmar.