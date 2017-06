L’expresident de Vueling torna al centre de les crítiques

El Prat no és l’únic aeroport que es col·lapsa per errors de gestió. Aquesta última setmana, els dos principals aeròdroms de Londres -Heathrow i Gatwick- han patit un caos gairebé sense precedents perquè va caure el sistema informàtic de la seva primera aerolínia, British Airways. Una situació similar a la que va viure l’aeroport català l’estiu passat quan el caos operatiu de Vueling el va saturar. Són dues crisis provocades per errades diferents però que tenen punts en comú.

D’entrada, són les principals companyies de cada aeroport les que s’enfonsen en ple pic de demanda. A més, totes dues empreses pertanyen al grup, IAG, que aglutina British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i (des de fa uns mesos) Level. I encara n’hi ha un altre. Al capdavant de la gestió de British Airways hi ha el basc Álex Cruz, que va arribar al càrrec de conseller delegat de l’aerolínia de bandera del Regne Unit fa poc més d’un any i precisament des de Vueling.

Cruz va marxar a British Airways deixant Vueling com la primera companyia del Prat, amb prop de 25 milions de passatgers i 160 milions de benefici operatiu. Una gestió que li va omplir les orelles d’elogis en un dels seus últims actes en públic a Barcelona, al Círculo Ecuestre, on tothom va estar d’acord a atorgar-li els mèrits del creixement d’aquesta aerolínia de baix cost. Però fora d’actes oficials, la seva gestió no va estar exempta de crítiques, tot el contrari. Cruz va marxar d’una Vueling a la qual cada vegada li costava més ser puntual i amb un compte de Twitter ple de queixes.

I els problemes no només es veien des de fora. En el seu últim any i mig com a president de l’aerolínia catalana, en van anar marxant una desena de directius, una fuga que fonts properes a la companyia van relacionar amb l’exigència i el caràcter “intervencionista” de l’ara conseller delegat de British Airways.

Si Vueling va créixer com ho va fer va ser per la seva política de costos ajustats, una de les obsessions del sector i de Cruz en particular. Però l’operativa es va portar tant al límit -com van manifestar sindicats de pilots i tripulants- que l’estiu passat va acabar explotant i, per això, la nova directiva va culpar Álex Cruz de la mala planificació que havia deixat com a herència.

De fet, optimitzar costos va ser una de les missions que Willie Walsh, conseller delegat d’IAG, li va encomanar a British Airways. En plena avantsala de tot el que vindria amb el Brexit, va acceptar pilotar l’aerolínia de bandera del Regne Unit i una de les marques de les quals se senten més orgullosos els britànics. Allà, la seva manera de fer tampoc ha escapat de les crítiques.

Ara fa una setmana, un error al sistema informàtic de British Airways va provocar la cancel·lació de pràcticament tots els seus vols i va afectar uns 75.000 usuaris. A posteriori, Citigroup ha calculat que el cost del desastre podria ascendir a uns 100 milions d’euros, entre pèrdues i indemnitzacions. La premsa britànica i alguns sindicats han apuntat el directiu com el principal responsable de l’error. I critiquen l’externalització de fins a 700 treballadors del departament de sistemes que British Airways ha traslladat a l’Índia. Cruz, però, s’ha esforçat per recalcar que una cosa no tenia res a veure amb l’altra.

Disculpes públiques

A diferència del que va passar amb Vueling al Prat -quan la directiva no va respondre fins passades unes setmanes-, aquesta vegada Cruz s’ha atrevit a aparèixer directament als mitjans per demanar disculpes. En una entrevista a la cadena Sky News, el conseller delegat de British Airways es disculpava “profundament” amb tots els passatgers i aclaria que el problema l’havia causat una sobrecàrrega elèctrica. Al mateix temps, però, es veia obligat a defensar que cap de les parts implicades en la crisi tenien a veure amb l’externalització de feines. Cruz fins i tot es va atrevir a aparèixer en un altre vídeo amb l’armilla groga que fan servir els operaris a les pistes d’aterratge.

Però malgrat això, i també malgrat el suport explícit de Willie Walsh, recollit a The Telegraph, Cruz torna a ser al centre de les crítiques. El Daily Mail, veu dels britànics del Brexit, no va trigar a demanar la seva dimissió i a acusar-lo directament -i sempre fent èmfasi en la seva nacionalitat- de “despietat”. El mateix diari publicava un correu que Cruz va enviar als seus treballadors en què demanava que se centressin en el problema i evitessin parlar amb els mitjans.

I no només el Daily Mail. Analistes citats pel Telegraph també posen en dubte la política de reducció de costos d’aquest directiu i, sobretot, l’impacte que tot plegat pot tenir per a una marca tan valuosa com British Airways. La mateixa primera ministra britànica, Theresa May, ho deixava clar: “Esperem que l’empresa ofereixi el que la gent espera rebre de British Airways”. Malgrat el paral·lelisme amb Vueling, la pressió i les crítiques rebudes tenen poc a veure i, encara que Cruz ja ha insistit que no dimitirà, a partir d’ara la seva gestió serà observada amb lupa i amb exigència britànica.